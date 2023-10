A GOL, a maior Companhia Aérea do Brasil, está com as inscrições abertas

para o processo seletivo do Programa de Estágio 2024. Ao total serão disponibilizadas cerca de 60 vagas para trabalhar em São Paulo – na sede da empresa, próxima ao Aeroporto de Congonhas, e na Central de Relacionamento com o Cliente ou em Confins (MG), de acordo com a localidade em que residirem.

“Alinhados ao propósito de ‘Ser a Primeira Para Todos’, queremos que a GOL seja uma rota de escolha de talentos diversos, provenientes de diferentes origens étnicas, culturais, de gênero, orientações sexuais, gerações e com diferentes habilidades. Somos uma empresa de oportunidades variadas, onde executivos em cargos de destaque, como Celso Ferrer, hoje CEO da Companhia, são frutos desse programa de estágio”, comenta Jean Carlo Nogueira, Chief People Officer (CPO) da GOL.

Também estão abertas cerca de 40 vagas destinadas apenas para a unidade de negócios de Confins, Minas Gerais. A diferença entre os programas é que o Programa de Estágio GOL Aerotech é destinado a pessoas do ensino técnico e as vagas serão preenchidas por estudantes do SENAI-MG, com parceria do IEL (Instituto Euvaldo Lodi). Trata-se de uma iniciativa alinhada com a evolução do propósito do Instituto GOL, que além da cessão de passagens aéreas às organizações apoiadas, fará um trabalho mais próximo às instituições com atividades voltadas à educação.

Para quem tem interesse em iniciar uma carreira promissora e desenvolver seu voo solo dentro da GOL, as inscrições para o Programa de Estágio 2024 podem ser realizadas até dia 21 de outubro pelo site e estão disponíveis para pessoas com matrícula ativa em algum dos cursos superiores de graduação de humanas ou exatas, com formação prevista entre dezembro/2024 e dezembro/2025. Além disso, ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, em São Paulo (Congonhas) ou Minas Gerais (Confins).

O processo é composto por cadastro, dinâmica de grupo, teste de inglês não eliminatório, teste comportamental e entrevista com áreas de negócio. Entre os benefícios concedidos pela companhia, os selecionados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, recesso remunerado, seguro de vida e assistência médica e odontológica. Os jovens profissionais ainda terão a oportunidade de conhecer diversos destinos, nacionais e internacionais, operados pela GOL e aéreas parceiras, utilizando o benefício viagem oferecido pela empresa, além de usufruir do clube de parcerias com descontos em medicamentos, aluguel de carros, hotéis e instituições de ensino.