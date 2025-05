GOL Anuncia Resultados do 1o trimestre

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4), uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra, anunciou hoje seus resultados consolidados do primeiro trimestre de 2025 (1T25).

As informações financeiras apresentadas estão em reais (R$), exceto quando diferentemente informado, de acordo com as normas internacionais de contabilidade IFRS (International Financial Reporting Standards) e considerando efeitos de eventos não recorrentes para possibilitar a comparabilidade desse trimestre (1T25) com o primeiro trimestre de 2024 (1T24).

• A Companhia registrou crescimento de 12,0% na capacidade (ASK) no 1T25 (vs 1T24), com destaque para um aumento de quase 50% na sua oferta internacional do trimestre (vs 1T24), reflexo do plano de recomposição da oferta e expansão da malha.

• A pontualidade continuou consistente com os últimos meses e alcançou 89,4% no 1T25, um avanço de 6,5 p.p. (vs 1T24), colocando a Companhia como a mais pontual do Brasil no trimestre.

• A receita líquida da unidade de negócios de Transporte de Passageiros cresceu 19,4% no 1T25 (vs 1T24), impulsionada pelo aumento de 6,6% no RASK, refletindo uma maior eficiência na geração de receita por assento disponível.

• No 1T25, a Companhia recebeu duas novas aeronaves MAX-8, totalizando 54 unidades do modelo em sua frota, em linha com a estratégia de renovação da frota e maior eficiência operacional.

• As milhas resgatadas apresentaram crescimento de 17,9% no 1T25 (vs 1T24), com destaque para o aumento de 1,4 p.p. no share de resgates em produtos e serviços não aéreos — reforçando o posicionamento da Smiles como uma plataforma de fidelidade cada vez mais completa

• O faturamento da Smiles manteve trajetória de crescimento, com alta de 12,4% no 1T25 em comparação ao 1T24.

• O Clube Smiles registrou crescimento de 6,9% no número de clientes no 1T25 (vs 1T24), alcançando a marca de quase 1,2 milhão de assinantes

• O peso transportado no 1T25 apresentou um aumento de 6,8% em relação ao 1T24, refletindo a expansão da operação cargueiro-dedicada e a maior demanda no período.

• O faturamento da GOLLOG continou a crescer no 1T25, com um aumento de 17,0% (vs 1T24).

No 1T25, a GOL seguiu com progressos importantes em seu plano de reestruturação e fortalecimento operacional. O trimestre refletiu os efeitos concretos das iniciativas estruturais iniciadas em 2024, com foco em rentabilidade, aprimoramento da qualidade da receita e ampliação da conectividade nacional e presença internacional.

Neste período, a Companhia iniciou a operação de duas novas rotas internacionais, anunciou mais quatro ainda a serem iniciadas ao longo do ano e divulgou o início das operações em duas novas bases para 2025 (Caracas e Bariloche). Além disso, a Companhia aumentou consideravelmente a oferta em mercados estratégicos, principalmente na Argentina, onde já é líder em operação na América Latina. A malha foi planejada para atender às sazonalidades, com reforço em destinos de lazer no Brasil e no exterior, especialmente durante a alta temporada de verão e inverno. As operações internacionais continuaram sua trajetória de expansão, impulsionadas pela consolidação das bases inauguradas anteriormente e pelo aumento das frequências para a América do Sul e Caribe. A GOL ampliou em 200% a oferta de voos para o Caribe e América Central, em 24% para a América do Sul no trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Comparado ao mesmo período do ano anterior (1T24), a Companhia alcançou um crescimento de 12,0% na capacidade ofertada (ASK) e de 6,6% na receita unitária (RASK) do trimestre, refletindo uma evolução consistente e sustentada na geração de receita e oferta.

A ampliação da capacidade foi resultado da estratégia conjunta de introdução de novas rotas e intensificação da oferta em mercados estratégicos. As operações entre Brasília-Bogotá e Brasília-Buenos Aires foram iniciadas no 1T25, enquanto a operação Brasília-Cancún foi retomada, fortalecendo a presença da Companhia na América do Sul. Em paralelo, a Companhia reforçou sua atuação em hubs como Guarulhos e Galeão, aumentando a conectividade com destinos internacionais e aprimorando a malha de conexões para os clientes. Essa integração resultou em uma experiência aprimorada para o passageiro, com redução dos tempos de conexão e maior previsibilidade nos voos. Com o apoio de acordos de codeshare e interline, especialmente com a Avianca, a Companhia oferece conexões a destinos como San José, Cidade do México, Nova York, Orlando e Cartagena, ampliando a capilaridade de sua malha nas Américas do Sul, Central e do Norte, além do Caribe. Essas iniciativas reforçam o compromisso da GOL em conectar cada vez mais brasileiros e latinos americanos a importantes centros internacionais, promovendo turismo, negócios e desenvolvimento regional.

Reforçamos que a operação doméstica continua com um crescimento disciplinado, com um aumento de 6,3% na oferta (ASK Doméstico), otimizado conforme a renovação de nossa frota, o que também nos permite expandir a malha internacional, resultando no crescimento equilibrado e sustentável dos dois mercados.

A GOL também intensificou sua presença no Rio Grande do Sul com a retomada total da operação no Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho e o lançamento de duas novas rotas estratégicas: Porto Alegre-Buenos Aires/Aeroparque e a exclusiva ligação entre Caxias do Sul e o RIOgaleão. No eixo Brasil–Argentina, principal mercado internacional da Companhia, no 1T25 houve aumento de 40% na oferta de assentos para Buenos Aires, com até 16 voos diários partindo de 12 cidades brasileiras, além da retomada dos voos entre Córdoba e São Paulo e ampliação das frequências para o RIOgaleão. A GOL anunciou ainda o início da operação sazonal de inverno para Bariloche, com três frequências semanais entre julho e agosto. Ao todo, a GOL opera em 4 cidades e 5 aeroportos argentinos, conectando Clientes a 12 destinos no Brasil.

Como parte de sua estratégia de internacionalização, a GOL também anunciou sua nova base em Caracas, capital da Venezuela, com voos diretos e exclusivos a partir de São Paulo/Guarulhos com início em agosto de 2025, e nova oferta para Miami, também com operações sem escalas e de forma exclusiva entre Belém e a cidade norte-americana a partir de junho de 2025.

A taxa de ocupação atingida pela Companhia foi de 83,5%, maior em 0,3 p.p. frente ao 1T24. A GOL também ampliou a eficiência operacional com a chegada de novas aeronaves Boeing 737 MAX-8, alinhadas ao plano de modernização da frota, que contribuem para a redução do consumo de combustível e dos custos unitários. No trimestre, foram recebidas duas novas aeronaves MAX-8, totalizando 54 unidades do modelo na frota. A frota operacional ao final do trimestre era de 118 aeronaves de passageiros, um aumento de 16 aeronaves em operação apesar da redução de três aeronaves contratadas, reforçando a estratégia da Companhia de reestabelecendo da frota.

A evolução dos indicadores de satisfação e confiança do cliente foi outro destaque do período. Todos os indicadores apresentaram melhora significativa, evidenciando a experiência do cliente, que impacta diretamente na geração de receita. A Companhia segue comprometida em fortalecer a relação com seus passageiros, com base em qualidade, confiança e proximidade.

A GOL manteve seu foco na pontualidade e na excelência no atendimento. Foi reconhecida como a Companhia Aérea mais pontual da América Latina em janeiro de 2025 e como a mais pontual do Brasil nos três primeiros meses do ano, segundo dados da Cirium, plataforma global de referência em dados aeronáuticos. Entre as companhias low cost, foi a segunda mais pontual do mundo em fevereiro, além de ocupar a terceira posição geral na América Latina. Esse desempenho é resultado de investimentos consistentes na melhoria das operações aeroportuárias e na adoção de soluções tecnológicas para garantir previsibilidade e eficiência.

Além disso, a Companhia se destacou pela regularidade de sua malha aérea, com índice de 99,5% em março, sendo a empresa que menos cancelou voos no Brasil no período. Os indicadores de NPS e reclamações também apresentaram avanços positivos, com destaque para melhorias na jornada digital, processos de embarque e serviços a bordo. A experiência do cliente segue como um dos pilares centrais da estratégia da Companhia, consolidando sua preferência no mercado. Em relação às vendas, a Companhia registrou um aumento de 27,4% no 1T25 (vs 1T24). Em linha com o plano de reforço de seus canais digitais, a GOL registrou no trimestre um aumento de 29,0% nas vendas diretas realizadas por meio de seus canais digitais (website e aplicativo) em comparação ao 1T24. Esse crescimento reforça ainda mais a presença e o foco da GOL no digital.

Mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador, com impacto cambial relevante, a GOL demonstrou resiliência e capacidade de adaptação. Os avanços em eficiência, gestão de frota e execução da malha marcam a continuidade da trajetória de reconstrução da Companhia no 1T25, com foco em sustentabilidade, rentabilidade e uma jornada cada vez mais conectada para seus clientes.