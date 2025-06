Goleadas marcam início do Amador Feminino de Americana

A segunda edição do Campeonato Amador Feminino de Futebol de Americana começou nesta segunda-feira (9), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. A primeira rodada da competição foi marcada por goleadas.

Os placares mais elásticos foram registrados nas vitórias do RB Alpha sobre o Fúria FF, por 10 a 0, pelo Grupo B, e do Bola na Rede diante do Rainhas do Fut, por 5 a 0, pelo Grupo A – confira todos os resultados abaixo.

“A primeira rodada do Amador Feminino de Futebol foi um grande sucesso. Tivemos partidas com muitos gols e com um excelente nível técnico demonstrado pelas atletas. Parabéns a todas as equipes pela dedicação e pelo espetáculo dentro de campo”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O campeonato segue nesta quarta-feira (11) com partidas válidas pela segunda rodada.

RESULTADOS do Amador feminino

Segunda-feira, 09/06 – Centro Cívico

Grupo A

Alpha Brasil 3 x 1 Guanabara

Bola na Rede 5 x 0 Rainhas do Fut

Grupo B

Meninas de Ouro 0 x 1 Atletico Orquídeas

RB Alpha 10 x 0 Fúria FF

