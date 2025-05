Golpes com voz clonada usam IA para extorquir vítimas: saiba como se proteger

Cada vez mais, golpistas estão utilizando tecnologias de clonagem de voz para realizar fraudes por telefone de forma altamente sofisticada. Com o avanço de softwares de inteligência artificial (IA), que se tornaram mais acessíveis e eficazes, criminosos conseguem imitar vozes de familiares para enganar vítimas, simulando emergências e extorquindo dinheiro. Esse tipo de golpe, que anteriormente dependia de falsos relatos por parte dos fraudadores, agora se aproveita da tecnologia para criar cenários muito mais convincentes.

Dados recentes revelam a gravidade da situação. No primeiro semestre de 2024, mais de 19 bilhões de chamadas telefônicas foram consideradas spam globalmente. Em média, 107 milhões de chamadas por dia foram identificadas como indesejadas, com 22% classificadas como incômodas e 7% como fraudulentas. O Brasil lidera o ranking, onde cada residente recebe cerca de 26 chamadas de spam por mês, tornando o país o mais atingido por esse tipo de ataque.

Como funcionam os golpes com voz clonada

Antigamente, os criminosos fingiam ser policiais ou médicos, inventando histórias de acidentes ou exigindo resgates. No entanto, com o surgimento de softwares de clonagem de voz, as fraudes se tornaram ainda mais perigosas. Os golpistas, agora, utilizam amostras de voz retiradas de redes sociais para criar clones realistas das vozes de familiares, o que torna as abordagens enganosas quase impossíveis de serem detectadas.

Além disso, há uma forte carga emocional nesse tipo de golpe, afinal, ouvir nossos entes queridos pedindo ajuda — ainda mais sob pressão — é uma situação de grande estresse, motivo pelo qual muitas pessoas acabam caindo na armadilha. Por isso é essencial nos prepararmos e alertar nossas famílias sobre como lidar com essas situações.

As redes sociais são uma das principais fontes utilizadas pelos golpistas para coletar amostras de voz. Vídeos e áudios postados publicamente oferecem material suficiente para que ferramentas de IA criem cópias quase perfeitas da voz de uma pessoa. Os criminosos, então, utilizam essas vozes clonadas para simular emergências como pedidos de resgate ou situações médicas, pressionando os familiares a enviar dinheiro rapidamente antes que tenham tempo de verificar a veracidade das informações.

Como se proteger contra golpes de clonagem de voz

Com o uso de deepfakes e inteligência artificial transformando a dinâmica das fraudes telefônicas, é importante adotar algumas medidas de proteção:

Crie uma palavra-código familiar : definir uma palavra ou frase secreta, conhecida apenas pelos membros da família, é uma maneira eficaz de verificar a identidade em situações suspeitas.

Verifique antes de agir : ao receber uma ligação de um número desconhecido com pedidos incomuns, desligue e entre em contato diretamente com o familiar por um canal de comunicação confiável.

Liste contatos de emergência : mantenha uma lista de familiares e amigos de confiança para verificar rapidamente qualquer situação duvidosa.

Cuidado com o que compartilha nas redes sociais : publicações com áudios e vídeos podem ser usadas para golpes de clonagem de voz. Ajuste suas configurações de privacidade e pense duas vezes antes de postar.

Essas medidas simples podem ser decisivas para evitar cair em golpes que estão se tornando cada vez mais sofisticados, graças ao uso de inteligência artificial e deepfakes. A conscientização e a educação são as melhores armas para combater esse tipo de fraude e proteger seus entes queridos.

*Adrianus Warmenhoven é especialista em Segurança Cibernética da NordVPN, empresa especializada em soluções de privacidade, segurança e rede privada virtual (VPN). E-mail: [email protected]

