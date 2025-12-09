Goodyear presente nas comemorações dos 30 anos da BMW no Brasil

Leia + Sobre todos os Esportes

A BMW celebrou seus 30 anos de Brasil com ações exclusivas que

aconteceram entre os dias 28 de novembro e 01 de dezembro no Autódromo Internacional de Interlagos

em São Paulo/SP, e a Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo e parceira da marca

alemã, esteve presente.

Durante os quatro dias de evento, os participantes tiveram experiências com alguns modelos BMW

equipados originalmente com os pneus Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, um modelo Ultra High

Performance, desenvolvido para atender às exigências de carros esportivos e premium. Com compostos

avançados e soluções que ampliam a aderência tanto em piso seco quanto molhado, o Eagle F1

Asymmetric 6, disponível no mercado brasileiro, entrega condução precisa, resposta ágil ao volante e alto

controle em frenagens e curvas.

Os modelos BMW que estavam presentes na pista, equipados com o Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6,

eram o M235 xDrive, o X3 M50 xDrive e o X3 30 xDrive M Sport, carros que exigem pneus Ultra High

Performance, desenvolvidos para atender suas exigências, garantindo máxima aderência e estabilidade, e

proporcionar elevado nível de controle, contribuindo para uma experiência de direção mais segura,

envolvente e confiável.

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões, ônibus e pneus

para aviação. Com 64 mil colaboradores, 51 fábricas em 19 países ao redor do mundo. A companhia está

no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana (SP),

dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste (SP), destinada à produção de materiais

de recapagem para pneus de caminhões e ônibus, e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação

brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o

território nacional. A empresa também é conhecida por seus centros de inovação em Akron e Colmar-Berg,

Luxemburgo, que buscam desenvolver produtos e serviços de última geração.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP