Multinacional com unidades em Americana e Santa Bárbara é reconhecida por atender consumidor

A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, celebra o reconhecimento de sua excelência no atendimento ao consumidor. A empresa conquistou o Prêmio Reclame Aqui 2025 na categoria “Pneus – Fabricantes” e recebeu a premiação em solenidade realizada em São Paulo, reafirmando seu compromisso com a qualidade no atendimento e a satisfação de seus clientes.

O Prêmio Reclame Aqui é conhecido pelo seu processo interativo de votação, em que consumidores de todo o Brasil avaliam as marcas com base em suas próprias experiências. Com isso, o prêmio reforça a importância do atendimento de excelência como diferencial competitivo no mercado. A Goodyear investe constantemente em aprimoramento de seus processos de atendimento e suporte ao consumidor, com

equipes especializadas e uma rede de parceiros dedicados a oferecer soluções ágeis e eficazes para as necessidades de cada cliente.

“Receber este prêmio é mais do que uma comemoração é o resultado de um trabalho contínuo de dedicação em cada interação com o consumidor para melhorar a sua experiência com a nossa marca”, afirma Débora Cruz, Diretora de Marketing da Goodyear do Brasil. “Essa conquista é um reflexo do nosso compromisso em oferecer a melhor experiência para todos os clientes. Nos orgulhamos desse

reconhecimento por parte do público que participa da seleção”.

Sobre o Prêmio Reclame Aqui

O Prêmio Reclame Aqui é uma das principais iniciativas de reconhecimento de empresas e marcas comprometidas com o atendimento e a experiência do consumidor no Brasil. Promovida anualmente pelo portal Reclame Aqui, a premiação contempla diversas categorias e segmentos do mercado. É considerado o principal indicador de reputação corporativa no país, refletindo a opinião direta dos consumidores.

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões, ônibus e pneus para aviação. Com 64 mil colaboradores, 51 fábricas em 19 países ao redor do mundo. A companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana, dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste, destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus, e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional. A empresa também é conhecida por seus centros de inovação em Akron e Colmar-Berg, Luxemburgo, que buscam desenvolver produtos e serviços de última geração.