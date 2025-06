Goodyear se destaca como fornecedora aeronáutica da América Latina

A Goodyear Aviation, divisão especializada em pneus para aeronaves da Goodyear, foi uma das empresas premiadas na categoria OEM (Original Equipment Manufacturer) durante a edição 2025 da ALTA (Associação Latino-Americna e do Caribe de Transporte Aéreo) CCMA (Comitê de Compradores de Material Aeronáutico) & MRO (Maintenance, Repair and Overhau) Conference, o mais importante encontro da indústria de manutenção e compras técnicas de aviação da América Latina e do Caribe.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A premiação foi entregue durante o tradicional jantar de encerramento do evento, onde os principais fornecedores do setor são reconhecidos com base em critérios rigorosos como qualidade do produto, eficiência na assistência técnica e cumprimento dos prazos de entrega. Os vencedores são escolhidos por meio de votação direta das companhias aéreas associadas à ALTA – Associação Latino-Americana de e do Caribe do Transporte Aéreo.

A ALTA CCMA & MRO é uma conferência de renome internacional que vem sendo realizada de forma contínua desde 1963, reafirmando sua relevância como um fórum essencial para a indústria aeronáutica da América Latina e do Caribe. O evento tem como missão promover o diálogo entre operadoras aéreas e fornecedores, além de fomentar o networking e o compartilhamento de boas práticas no setor de manutenção, reparo e operações.

Participam do encontro personalidades de destaque no cenário da aviação, incluindo vice-presidentes de manutenção, diretores de suprimentos e tomadores de decisão das principais companhias aéreas que operam na região, bem como um expressivo número de fornecedores de materiais e serviços técnicos aeronáuticos.

Ao ser reconhecida entre os melhores fornecedores OEM, a Goodyear Aviation reafirma seu compromisso com a inovação, confiabilidade e suporte técnico de excelência — pilares que sustentam sua atuação no mercado global de aviação.

“Este prêmio simboliza não apenas a confiança do setor na Goodyear Aviation, mas também o reconhecimento de um trabalho consistente e orientado pela qualidade e pelo compromisso com seus clientes em uma indústria tão crítica e exigente quanto a aviação”, destaca Fernando Miranda, gerente de Aviação América Latina da Goodyear.

A Goodyear tem uma participação relevante no segmento de aviação. A empresa fabrica e fornece pneus originais para a maioria das esquadrilhas comerciais de aeronaves no Brasil e na America Latina, e desenvolve pneus específicos para atender às demandas do mercado.

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões, ônibus e pneus para aviação. Com 68 mil colaboradores, 53 fábricas em 20 países ao redor do mundo. A companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana (SP), dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste (SP), destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus, e de recauchutagem para pneus de aviação.

A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional. A empresa também é conhecida por seus centros de inovação em Akron e Colmar-Berg, Luxemburgo, que buscam desenvolver produtos e serviços de última geração.