Governo de SP vai capacitar e apoiar a internacionalização de startups

O Governo de São Paulo vai capacitar, gratuitamente, e apoiar a internacionalização de até 100 startups paulistas de base tecno científica. Já está disponível o edital do Programa de Aceleração para Internacionalização de Startups Paulistas (SP Global Tech), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Startups interessadas devem consultar o edital e se inscrever, até 3 de abril, pelo site da InvestSP. Além da capacitação, que será online, parte das empresas selecionadas ainda terá a oportunidade de participar de missões internacionais para alguns dos principais eventos mundiais sobre inovação.

Entre os objetivos do programa estão: promover o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação (SPAI) em mercados internacionais, atrair investimento estrangeiro para o Estado, incentivar as exportações de produtos e serviços de tecnologia e consolidar a imagem de São Paulo como polo global de excelência em tecnologia e inovação, além de promover a troca de conhecimentos e aumentar a competitividade das startups paulistas.

Até o fim de 2025, as empresas selecionadas terão acesso a uma série de atividades, como mentorias. O objetivo é que as startups consigam, por exemplo, validar e adequar seus produtos e serviços aos mercados escolhidos e definir suas estratégias de internacionalização. “Com essa iniciativa, vamos atingir outro patamar no sistema de Inovação do Estado”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan.

As ações ainda terão apoio da área internacional da InvestSP, que conta com escritórios na América do Norte, na Europa, na Ásia e no Oriente Médio. Essas unidades atuam para abrir espaço no mercado de cada continente para empresas paulistas, além de atrair investimentos para São Paulo. “A InvestSP colocará todo o conhecimento de sua equipe à disposição das startups, para garantir que saiam do SP Global Tech preparadas para a internacionalização, ou até mesmo já inseridas no mercado internacional”, afirma o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

Missões internacionais

Entre as empresas participantes do programa, até 20 serão selecionadas para missões internacionais ao longo do ano. Esse grupo participará dos principais eventos relacionados à inovação e à tecnologia. Inicialmente, está prevista a participação do SP Global Tech no London Tech Week, na Inglaterra, em junho, e no Web Summit, em Portugal, em novembro.

As empresas selecionadas para as missões passarão por capacitações específicas, para que consigam tirar o melhor proveito possível do evento. O programa oferece, também, um reembolso máximo de US$ 3 mil para despesas como passagens aéreas, hospedagem, seguro-viagem, ingressos e/ou credenciais, para custear até 50% dos gastos das startups com as missões.

SP Global Tech

Inscrições abertas até 3 de abril, pelo site da InvestSP.

