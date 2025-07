Nesta quarta-feira (2), os municípios de Nova Odessa e Capão Bonito oficializaram convênios com o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. A assinatura dos projetos, realizada no Palácio dos Campos Elíseos, garante mais de R$ 1,8 milhão em investimentos do FID voltados à requalificação de espaços públicos com foco em sustentabilidade, mobilidade urbana e bem-estar coletivo.

Ao todo, os projetos representam um aporte de R$ 2.368.283,14, sendo R$ 1.867.098,56 repassados pelo FID e R$ 501.184,58 como contrapartida das prefeituras. As iniciativas integram o pacote de R$ 238 milhões anunciado em março pelo Governo de São Paulo, voltado à execução de 270 projetos em 256 municípios paulistas. “É uma satisfação receber os prefeitos de Capão Bonito e Nova Odessa para a assinatura dos convênios do FID. Foi um processo longo, com muito diálogo, orientações técnicas e trabalho conjunto para que todos os projetos pudessem ser recuperados e viabilizados. Agora, com os convênios assinados, os municípios estão prontos para iniciar as licitações e tirar do papel obras que vão beneficiar diretamente a população”, afirmou o secretário-executivo de estado da Justiça e Cidadania, Raul Christiano.

Zoológico Municipal