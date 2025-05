O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vão assinar, na segunda-feira, dia 2 de junho, a ordem de serviço para o início das obras de reforma e ampliação do Aeroporto Municipal “Augusto de Oliveira Salvação”. O investimento será no valor de R$ 16,3 milhões, recursos provenientes do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC), vinculado ao ministério, intermediados pelo deputado federal Cezinha de Madureira, com indicação do vereador Levi Rossi, que fez o pedido quando ocupava a função de administrador do aeroporto.

“O investimento para a nova estrutura do Aeroporto de Americana vai viabilizar a operação de aeronaves com alcance internacional. Será um avanço para fortalecer a economia e o desenvolvimento aeroportuário do município e de todo o Estado”, disse o prefeito Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou a união de esforços para concretizar o investimento no aeroporto. “A gestão do prefeito Chico Sardelli sempre buscou parcerias nos governos estadual e federal para incrementar os investimentos e promover melhorias para a população. O aeroporto é uma área muito importante da cidade e recebeu essa conquista, que proporcionará muito desenvolvimento ao município”, disse.

Intervenções

As intervenções que serão executadas vão permitir o alargamento da pista de pouso e decolagem, que hoje tem 1.100 x 18 metros, passando a operar com 1.100 x 23 metros. A nova infraestrutura permitirá a ampliação da operação de aeronaves da aviação geral até o código 2C, de aeronaves modelo ATR42.

Também será recuperada a faixa de pista, pátio de aeronaves, drenagem, regularização de áreas de segurança e suporte à navegação aérea. A pista de pouso e decolagem receberá reforço no número de classificação do pavimento (PCN), de 9 para 13, e implantação de área de giro na cabeceira da pista.

Ampliação

Estão previstas também a ampliação das faixas de pista e implantação de áreas de segurança (RESAs) nas cabeceiras, além da restauração das pistas de taxiway, com implantação de acostamentos.

Para viabilizar as operações noturnas, serão implantados novo balizamento luminoso, sinalização horizontal e vertical, farol iluminado e biruta, além do sistema visual indicador de rampa de aproximação (PAPI) nas cabeceiras.

O projeto de estudos e engenharia do aeródromo foi desenvolvido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). No valor de R$ 740.886,95, o recurso também foi intermediado pelo parlamentar federal junto ao governo federal.