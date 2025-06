Governo de SP lança prêmio para reconhecer projetos climáticos em operação no estado

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL) lançou o Prêmio SP Carbono Zero, que vai reconhecer as iniciativas em andamento que contribuem para a descarbonização e a adaptação às mudanças climáticas no Estado de São Paulo. A premiação valoriza soluções práticas desenvolvidas por empresas e organizações da sociedade civil, independentemente de serem membros do Compromisso SP Carbono Zero.



Dividido em quatro categorias — Transição Energética, Restauração Ecológica, Circularidade e Mobilidade Sustentável —, o prêmio busca destacar ações que promovam um futuro mais sustentável. Também haverá dois reconhecimentos especiais: Finanças Verdes, para o maior doador ao Finaclima, e Melhor Iniciativa SP Carbono Zero, escolhido por votação popular.



Os projetos inscritos serão avaliados por uma curadoria técnica com base em quatro critérios: inovação, impacto, replicabilidade e justiça climática. A seleção dos finalistas será concluída até o fim de setembro, quando será aberta a votação online para eleger a iniciativa mais votada.



A cerimônia de premiação acontecerá em novembro, durante o Summit SP+Verde. Além de troféus e certificados, os vencedores participarão de painéis temáticos do evento.



O Prêmio SP Carbono Zero integra a estratégia climática do Governo de São Paulo ao promover uma abordagem prática e colaborativa no enfrentamento da crise climática. A iniciativa reforça o compromisso do estado com a neutralidade de carbono até 2050.



Mais informações, regulamento e calendário estão disponíveis no site Link

