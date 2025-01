Governo SP vai investir R$ 228 milhões no combate à dengue

O Governo SP (São Paulo) anunciou a criação do Centro de Operações de Emergências (COE) para o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e Zika. A previsão é a liberação de R$ 228 milhões para fortalecer as ações nos municípios paulistas.

Formado por diversas Secretarias Estaduais, além do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e Exército como convidados, o Centro de Operações de Emergências atuará no monitoramento, orientação e apoio técnico aos municípios.

Dalben elogia Governo SP

“A criação do COE é uma medida essencial para reforçar as estratégias de combate ao Aedes aegypti, fortalecendo as ações de controle, como eliminação de criadouros, capacitação de agentes de saúde e campanhas educativas.

Estratégias integradas, como o trabalho conjunto entre governos, agentes de saúde e a população, são indispensáveis e devem ser permanentes”, comentou o deputado Dirceu Dalben.