Grande dia. Roteiro Gastronômico atrai 7 mil

O primeiro dia do Roteiro Gastronômico 2023 de Americana

realizado na região do Portal de entrada da cidade, atraiu 6.837 pessoas que aproveitaram os shows musicais e saborearam os pratos que estão participando do concurso que vai eleger os três melhores. Durante os três dias de atrações haverá arrecadação de 1kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade.

O evento faz parte da programação especial do mês de aniversário de 148 anos do município – “Americana voltou a sorrir”.

Nesta sexta-feira (25), as atrações começaram às 17h, com DJ e as apresentações de “Samba da Nega”, “Banda Soul Blues” e o projeto “Tudo Junto e Misturado” encerrando a noite com a participação do Pagode do Renan, New Samba, Rafa Ferreira, Iza Siqueira, e Robson Cruz.

“Estou muito feliz com o sucesso desse primeiro dia de Roteiro Gastronômico. Que bom poder ver as famílias, crianças, jovens e adultos se divertindo com os shows e aproveitando os sabores dos estabelecimentos participantes. Sábado tem mais, e estaremos aqui”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“O Roteiro já é sucesso. Sinto uma emoção especial em saber que plantei essa semente lá atrás, quando era vereador e apresentei um projeto para a realização desse evento. Vamos aproveitar a festa e comemorar o aniversário da nossa querida cidade”, falou o vice Odir.

“Quero convidar todos a comparecerem neste sábado e domingo aqui na região do Portal. Teremos muito mais alegria e diversão com grandes shows e opções gastronômicas deliciosas”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Neste sábado, o destaque da programação é Sâmi Rico, filho do lendário José Rico (1946-2015), a partir das 20h30; e no domingo, César Menotti & Fabiano encerram a festa a partir das 19h.

Confira a programação:

Sábado, das 15h às 22h

Abertura – Som Ambientação – DJ (Palco 1) – 15h

Felipe Delafiori (Palco 1) – Sertanejo – 16h30

Orquestra de Violeiros (Palco 1) – Sertanejo – 18h30

Sâmi Rico (Palco 1) – Sertanejo – 20h30

Domingo, das 12h às 21h

Abertura – Som Ambientação – DJ (Palco 2) – 12h

Primas e Bordões (Palco 2) – MPB – 13h

Janaína de Cássia Trio (Palco 2) – Samba – 15h

Passagem de Som/Show Principal (Palco 1) – 17h

César Menotti & Fabiano (Palco 1) – Sertanejo – 19h

Concurso

A votação ainda está aberta para a escolha dos pratos. Para votar, acesse a lista completa com fotos e informações, disponível no site www.americana.sp.gov.br .

A premiação do concurso do Roteiro Gastronômico, que vai eleger os três melhores pratos e o melhor atendimento, será realizada no domingo, 27, antes do show principal.