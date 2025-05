Grávida de 5 meses leva carro do Tivoli

Grávida de cinco meses de seu primeiro filho, a empresária Giovanna Banhado, 30, moradora do bairro Rivieira Tamborlim, em Americana, foi a grande ganhadora da Campanha de Dia das Mães do Tivoli Shopping. Com o mote “Ela sempre te levou para todo lugar. Agora é a sua vez de retribuir”, a ação sorteou um Citroën Basalt 0km.

O sorteio aconteceu na última quarta-feira, dia 14, pela Loteria Federal. “Fiquei sem reação, sem acreditar! Foi uma surpresa enorme e ao mesmo tempo uma felicidade imensa. Nunca imaginei ganhar um sorteio – e logo em uma data tão marcante na minha vida”, contou Giovanna.

Grávida elogia shopping

Giovanna, que é cliente do Tivoli há 11 anos, desde que se mudou para Americana, disse que participou da promoção após realizar compras nas lojas Arezzo e Maria Joaquim, que são algumas de suas favoritas no shopping. “O shopping é um lugar onde me sinto em casa”, contou.

A campanha de Dia das Mães oferecia um número da sorte a cada R$300 em compras. O número vencedor foi o 318221, em sorteio realizado pela Loteria Federal.

“É muito significativo que essa conquista tenha chegado justamente para uma mãe de primeira viagem, no primeiro Dia das Mães dela. O Tivoli tem como missão estar presente em momentos marcantes na trajetória dos nossos clientes — e não há nada mais simbólico do que celebrar esse novo capítulo da Giovanna com um presente tão especial”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Giovanna contou ainda que o carro será muito útil no dia a dia, já que atualmente apenas o marido tem veículo. “Sempre achei que nunca ganharia nada… mas agora posso dizer com toda certeza: acredite! Estou sendo presenteada com esse lindo carro e me sinto muito grata por tudo isso”, finaliza.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

