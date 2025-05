Um acidente de grandes proporções tirou a vida de uma jovem grávida de 26 anos na madrugada deste sábado (3), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Campinas.

A tragédia aconteceu por volta de 0h40, próximo ao trevo da Bosch, quando o carro em que a vítima estava colidiu com um caminhão-tanque tombado na pista.



A jovem, identificada como Letícia Pires Sousa Menezes, estava no quinto mês de gestação e seguia viagem ao lado do marido, Guilherme de Paula Menezes, que ficou gravemente ferido.

Marido da grávida é famoso por atuação em igreja evangélica

Ele foi levado ao Hospital Municipal Mário Gatti, onde passou por cirurgia. Guilherme é conhecido por sua atuação como líder de jovens em uma igreja evangélica no bairro Parque Santa Bárbara, onde o casal congregava. Em razão do ocorrido, as atividades religiosas do final de semana foram canceladas.

O caminhão envolvido transportava água e havia tombado antes do impacto. Segundo a Polícia, dois veículos acabaram colidindo com a carreta. No total, oito pessoas se feriram no acidente, três delas em estado grave.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Rodovias do Tietê foram acionadas para o socorro. As vítimas mais graves foram levadas aos hospitais da PUC-Campinas, Unicamp e Mário Gatti. Outras quatro pessoas, com ferimentos leves, foram atendidas no Hospital Ouro Verde e liberadas ainda pela manhã.

As causas do tombamento e da subsequente colisão serão investigadas pelas autoridades.

