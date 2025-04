Tido como moda que mistura igreja com aventura e uma pegada de maçonaria, o movimento Legendários chegou a Americana. O grupo reúne algumas dezenas de participantes e tem um perfil com quase 500 seguidores no instagram. No grupo só participam homens que buscam ser pais e maridos melhores, prega o movimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Um dos líderes locais afirma na rede social que “Pra muitos é uma moda, mais se toda moda for pra transformar HOMENS em pai melhores, marido melhores e homens melhores para sociedade.”

Um dos principais eventos do grupo é a subida da montanha- algo como prova de fogo do homem.

“A Montanha é um dos lugares onde Jesus quer ter um tempo com você, lá pode ser seu começou o o meio, mais não será o final, ouça o chamado da Montanha ela está clamando por você.”

O QUE É OS LEGENDÁRIOS?

Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. Devolvemos o herói a cada família, uma declaração que temos como Legendários, é de que somos homens inquebrantáveis ​​diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus.

Mais notícias da cidade e região