Grupo Royal Palm conquista certificação Great Place to Work

Grupo Royal Palm conquista segundo ano consecutivo da certificação Great Place to Work® com salto na aprovação dos colaboradores

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O Grupo Royal Palm Hotels & Resorts conquista pelo segundo ano consecutivo a certificação Great Place to Work® (GPTW). O reconhecimento atesta a maturidade da gestão de pessoas da rede e reflete um avanço expressivo na percepção dos próprios colaboradores: o índice geral de aprovação subiu de 79% na primeira edição para 85% no levantamento atual, com forte adesão e participação de 69% do quadro de funcionários, com 620 respondentes entre efetivos, estagiários e aprendizes.



Mais do que a busca por premiações ou rankings, a iniciativa de aderir ao GPTW nasceu da prioridade da diretoria e da área de Recursos Humanos em implementar um canal estruturado de escuta ativa e pesquisa de clima. A partir do primeiro diagnóstico, o grupo traçou planos de ação dedicados à capacitação contínua. Entre as categorias avaliadas, os maiores destaques foram para os pilares de Justiça (87%), Orgulho (78%) e Comunicação (79%).

Cultura de escuta, liderança e plano de ação contínuo

Sob a condução da área de Recursos Humanos, liderada por Fabiana Bernardo, a estratégia de gestão de pessoas passou por um ciclo focado no desenvolvimento de diretores e líderes. Para a nova fase de certificação, o plano desce diretamente para as equipes operacionais, promovendo treinamentos específicos entre áreas correlatas para destravar a comunicação interdepartamental.

“A certificação do GPTW consolida um canal vivo de escuta e desenvolvimento contínuo em toda a nossa operação, impulsionando a evolução da nossa nota de aprovação.

Desde a primeira certificação, ministramos mais de 60 mil horas de capacitação e treinamentos integrando diferentes áreas e níveis hierárquicos nos seis empreendimentos do grupo. Esse investimento constante nas pessoas fortalece a nossa cultura organizacional como o principal legado da empresa e pavimenta o caminho para a comemoração histórica dos nossos 30 anos em 2027”, destaca Antonio Dias, diretor executivo do Grupo Royal Palm.

Sustentabilidade, ESG e valorização humana

A evolução no ambiente de trabalho caminha de forma integrada com as metas socioambientais e de governança da rede. Conforme apresentado no Relatório ESG do grupo, os investimentos em eficiência energética, descarbonização das operações e certificações ambientais conversam diretamente com o engajamento das equipes. A valorização e capacitação do time interno sustentam os altos padrões de excelência nos seis empreendimentos da rede, fortalecendo a reputação do grupo no turismo de negócios, eventos e lazer na Região Metropolitana de Campinas (RMC) e em Indaiatuba.

A consolidação do selo GPTW e o alinhamento das equipes pavimentam o caminho para as novidades e expansões planejadas para o ciclo de 30 anos da rede, reafirmando o compromisso de manter as pessoas no centro do negócio.

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