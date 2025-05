O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou uma moção de apelo na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo que a Concessionária CCR AutoBAn adote medidas voltadas a uma alternativa de saída de acesso direto à Rodovia Anhanguera (SP-330) a partir da Avenida Afonso Pansan.

No documento, o parlamentar explica tem recebido várias solicitações dos moradores sobre a necessidade de criação de uma alternativa de acesso, tendo em vista os impactos recentes no tráfego da região.

“Após a instalação do Centro de Distribuição da empresa Suzano, observou-se um aumento expressivo no fluxo de veículos pesados, o que tem ocasionado congestionamentos frequentes, lentidão no tráfego e transtornos à mobilidade urbana, sobretudo nos horários de pico.

A criação de um dispositivo de acesso ou alça direta entre a Avenida Afonso Pansan e a Rodovia Anhanguera seria uma solução estratégica para desafogar o tráfego local, melhorar o escoamento logístico e garantir maior segurança viária para os usuários, especialmente moradores, trabalhadores da região e motoristas profissionais”, aponta Gualter.

A moção foi aprovada pelos vereadores durante a sessão ordinária de terça-feira e será encaminhada à secretaria estadual de Saúde para análise.