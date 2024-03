O vereador de Americana Gualter Amado deve selar sua ida

para o PDT nos próximos dias. Reeleito pelo Republicanos em 2020, ele teve seu espaço na legenda reduzido e foi atrás de uma casa nova.

Gualter foi candidato a deputado federal em 2022, mas sem fazer dobrada com o presidente local do Republicanos Ricardo Molina, que saiu a estadual.

Molina deve vir a prefeito este ano e decidiu que os dois vereadores do partido- Pastor Miguel e Amado- deveriam dar espaço para outros nomes.

O PDT deve ter candidata a prefeita este ano. A ex-vereadora e empresária Giovana Fortunato deve vir para a segunda disputa. Ela obteve 29 mil votos em 2020 e ficou em segundo lugar.

