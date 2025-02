Guarda apreende 3 adolescentes por roubo em Nova Odessa

Adolescentes- A GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa realizou no último sábado (22) a apreensão de três menores de 14, 15 e 16 anos suspeitos de terem cometido um ato infracional análogo ao roubo contra um motorista de aplicativo, no Parque Triunfo. Atuaram na ocorrência três das novas viaturas da GCM, com sete patrulheiros – todos da Equipe Alfa.

Segundo a GCM Nova Odessa, durante patrulhamento preventivo de rotina, a equipe recebeu a informação de que três adolescentes teriam acabado de abandonar um veículo Renault Sandero branco no Jardim dos Lagos. A vítima teria acabado de deixar um passageiro quando foi abordada pelo trio, e foi resgatada por outro colega também motorista.

Com base nas características informadas, a equipe da GCM localizou os indivíduos no bairro indicado e realizou a abordagem. Durante busca pessoal, foi encontrado um simulacro de arma de fogo com um dos adolescentes, que confessou então o roubo do veículo de um motorista de aplicativo no Triunfo, momento antes.

Mais notícias da cidade e região

Além do carro, os adolescentes estavam de posse do celular da vítima e de R$ 642,75 em dinheiro, que foram devolvidos ao autônomo. O veículo foi recuperado com danos no retrovisor.

“Diante dos fatos, os infratores foram encaminhados à Delegacia do Município, onde permaneceram à disposição da Justiça. A ação contou com apoio das equipes de patrulhamento e perícia no local”, informou a GCM. Pela gravidade do ato infracional, eles seriam transferidos para uma unidade da Fundação Casa (a antiga “Febem”).

OUTRO CASO com adolescente

A GCM de Nova Odessa já havia atendido um ato infracional envolvendo adolescente neste mês de fevereiro. Na noite do último dia 10/02, por volta das 21h40, uma viatura da Guarda fazia patrulhamento pelo Jardim Monte das Oliveiras quando perceberam uma motocicleta Yamaha FZ25 Fazer preta em alta velocidade.

Ao realizar pesquisa via sistema, a equipe constatou que o veículo era produto de roubo na cidade de Sumaré, em janeiro deste ano. De imediato foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, que o condutor desobedeceu e tentou se evadir pelas ruas do bairro.

Os patrulheiros conseguiram realizar a abordagem após o condutor entrar em uma rua sem saída. O rapaz foi detido e conduzido até o Plantão Policial, onde constatou-se ser um adolescente de 17 anos. A mãe do rapaz teve de comparecer à Delegacia.

Após o registro da ocorrência junto à Polícia Civil, o adolescente teve de ser entregue à responsável, para ser levado posteriormente ao Fórum da Comarca. Por determinação do delegado de plantão, a motocicleta, celular e dinheiro que estavam com o adolescente foram apreendidos para posterior perícia, e a motocicleta recuperada, entregue ao proprietário.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP