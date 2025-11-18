A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste deu início nesta segunda-feira (17) à campanha “Doe um Brinquedo, Ganhe um Sorriso”, de arrecadação de brinquedos destinada a crianças em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, realizada com apoio da Prefeitura, seguirá até 20 de dezembro. A população pode contribuir com brinquedos novos ou em bom estado de conservação.

Os pontos de coleta estão distribuídos em locais de grande circulação: Paço Municipal, Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), Casa de Maria – Paróquia São Paulo Apóstolo, Tivoli Shopping, Loja Capitão Brinquedos, Praça Central e Câmara Municipal. Novos pontos devem ser acrescentados nos próximos dias. Veja a lista completa no final do texto.

Tradicional no calendário de ações sociais da GCM, a campanha ocorre desde 2013 e já distribuiu mais de 15 mil brinquedos, beneficiando crianças de bairros como Jardim Pérola, Sartori, Jardim Europa IV, Cruzeiro do Sul, Jardim das Orquídeas, Nova Conquista, Jardim Santa Fé, Parque do Lago, Conjunto dos Trabalhadores, Conjunto Roberto Romano e Jardim São Fernando. A edição deste ano, a primeira desde 2020, marca a retomada da ação após o período da pandemia. A entrega dos brinquedos está programada para 25 de dezembro.

Para a subcomandante Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues, responsável pela coordenação da iniciativa, a volta da campanha reforça o papel social da instituição.

“Retomar essa campanha após os desafios da pandemia representa mais do que doar brinquedos. É recuperar vínculos, fortalecer a empatia e renovar o espírito de solidariedade que sempre marcou nossa cidade e as ações da corporação”, afirmou.

Confira os pontos de doação da campanha

Paço Municipal

Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Câmara Municipal

Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida

Loja Capitão Brinquedos

Rua Santa Bárbara, 840 – Centro

Tivoli Shopping

Rua do Ósmio, 699, Mollon

Casa de Maria – Paróquia São Paulo Apóstolo

Rua Mococa, 510 – Planalto do Sol II