A Guarda Civil Municipal, através do GPA, descobriu irregularidade no Parque Planalto

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), flagrou, na manhã desta quarta-feira (21), o descarte irregular de entulho e resíduos em uma área pública localizada na Rua Aldemar Semmler, no Parque Planalto.

Após o recebimento de uma denúncia, uma equipe do GPA deslocou-se até o local, onde constatou que uma pessoa realizava o descarte irregular de resíduos, lixo comum e outros materiais. Durante a abordagem, o indivíduo assumiu a autoria da infração, sendo autuado em R$ 500,00 e intimado a realizar a remoção do entulho descartado.

Crime ambiental

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça que o descarte irregular de resíduos configura crime ambiental, sujeito às sanções previstas na legislação vigente. Denúncias relacionadas a crimes ambientais podem ser feitas pelos telefones 153 ou (19) 3458-1388, da Guarda Municipal.