Guarda de Santa Bárbara salva senhor de 62 que estava desaparecido em Hortolândia

A Guarda Municipal de Santa Bárbara salvou um senhor de 62 anos na manhã desta quinta-feira. Ele estava desaparecido em Hortolândia e foi encontrado no Parque Araçariguama por volta das 8h45. Primeiramente, foi oferecida ajuda para atendimento hospitalar e psicossocial, mas depois foi constatado que ‘seo Benedito’ era dado como ‘pessoa desaparecida’.

Abaixo resenha da Guarda SBO

Em patrulhamento preventivo pelo Parque Araçariguama, pela rua 21 de Abril, esta guarnição visualizou um indivíduo, cerca de 1,60 mts, magro, idoso,62 anos em aparente situação de rua, com cobertor em suas mãos, caracterizando aparente pernoite em um dos quiosques.

Foi realizado a averiguação para ser ofertado ajuda psicossocial e orientação aos serviços públicos disponibilizados pelo município as pessoas em vulnerabilidade social. Em diálogo com o envolvido 01, Benedito, foi observado por estes patrulheiros falas desconexas, visão sem foco constante, confusão mental; mesmo com estas dificuldades Benedito conseguiu fornecer seu nome e data de nascimento verbalmente, pois não portava nenhum documento físico para identificação.

Em ato contínuo, foi realizado consulta via sistema informatizado através do CICOMM, o qual obteve êxito em encontrar os dados de Benedito; também foi constatado registro de desaparecido vinculado em BOPC 6692528/2025 confeccionado em Hortolândia-SP. Também foi realizado contato com a Coordenadora e Assistente Social do Centro POP, Ana Mattea, a fim de Benedito ser conduzido ao serviço público para cadastro e auxílio as providências necessárias.

Posteriormente via CICOMM foi realizado o contato telefônico com a sobrinha, envolvida 03, Thamires, a qual de imediato se prontificou a busca-lo no Centro POP, local onde Benedito recebeu alimentação e aguardou os parentes acompanhado pelos orientadores sociais. Com a chegada dos familiares Benedito se demonstrou bastante contente, Thamires agradeceu a ajuda da equipe por ter encontrado seu tio, o qual estava desaparecido desde a data de 24/06/2025, quando foi vender alguns materiais de reciclagem e não voltou para casa.

