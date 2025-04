Guarda de Santa Bárbara tem treinamento pra tratar com neurodivergentes

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste está participando de uma importante capacitação voltada à abordagem adequada de pessoas neurodivergentes, como indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), esquizofrenia, entre outros.

A formação integra o Estágio de Qualificação Anual da corporação e está sendo ministrada pelo psicólogo Fernando Faria.

A instrução acontece na academia de ensino da Guarda Municipal e teve início na última quinta-feira (10/04), com encerramento previsto para esta segunda-feira (14/04). A iniciativa partiu do Comando da corporação, que identificou a necessidade de inserir o tema como disciplina permanente no ciclo de qualificação, a fim de aprimorar o atendimento às pessoas com deficiência, em especial às neurodivergentes.

O treinamento segue diretrizes de manuais técnicos, com destaque para os protocolos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e busca oferecer aos agentes ferramentas práticas e conhecimento técnico para garantir abordagens seguras, humanas e eficazes, respeitando as particularidades de cada condição neurológica.

Sinais em neurodivergentes

Durante a capacitação, os guardas aprendem sobre sinais e comportamentos característicos de pessoas neurodivergentes, além de estratégias para evitar o agravamento de quadros de crise durante uma intervenção.

Um dos principais pontos abordados é a importância de reduzir estímulos externos — como luzes fortes, sirenes e comandos em tom elevado — que podem causar confusão, ansiedade ou agitação em pessoas com hipersensibilidade sensorial.

O treinamento também reforça a importância da empatia e do preparo psicológico dos profissionais de segurança diante de situações que envolvem cidadãos com necessidades específicas. O psicólogo Fernando Faria apresentou casos reais e boas práticas para garantir o bem-estar da pessoa abordada, além de prevenir tragédias como a ocorrida em 2022, quando uma abordagem mal conduzida da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na morte de um homem com esquizofrenia.

A iniciativa reforça o compromisso da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste com a qualificação contínua de seus agentes e com o respeito aos direitos das pessoas com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento. Trata-se de um passo importante rumo a uma atuação mais empática, técnica e inclusiva das forças de segurança pública.

