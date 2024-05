Dois guardas municipais de Americana estão atuando no socorro às vítimas em meio às enchentes que assolam o estado do Rio Grande do Sul. O coordenador de Planejamento, Wendeo Santos, e o subinspetor Franco estão há uma semana na cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

Os patrulheiros pediram licença de suas respectivas funções e de forma voluntária, com seus próprios recursos, viajaram ao estado, onde integram a equipe mobilizada pelo Delegado Bruno Lima e pela ativista americanense da causa animal Roberta Dias Lima.

A equipe se concentra na busca e resgate de animais abandonados em áreas alagadas, utilizando embarcações do grupo Cadeia Para Maus Tratos. Após os resgates, esses animais passam por atendimento veterinário e são encaminhados a um abrigo onde estão sendo alimentados e recebendo muito carinho dos voluntários.

“A maior dificuldade está sendo o volume de água que não baixa. Nos últimos dias, este volume vem aumentando e comprometendo o resgate de pessoas e animais que ainda estão nos sobrados, pois as casas térreas já estão completamente cobertas pelas águas. A situação é muito trágica, mas estamos vendo que o povo daqui do Rio Grande do Sul é muito forte, e acredito que brevemente poderão estar retornando às suas casas. Agradeço muito o apoio do deputado Delegado Bruno Lima e da ativista Roberta, que estão sendo muito parceiros nesta ação e deram um grande suporte para que a gente pudesse desenvolver todo esse trabalho’’, destacou Wendeo.

‘’O que vemos aqui é uma calamidade. Por dois dias teve uma estiagem, já na data de ontem (quinta-feira, 16), a chuva voltou a castigar, uma situação muito difícil, mas enquanto pudermos estaremos ajudando e tentando amenizar um pouco do sofrimento das pessoas que vivem aqui’’, acrescentou o subinspetor Franco.