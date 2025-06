Guerra Israel Irã entra no 3o dia com falhas no Iron Dome

A guerra entre Israel e Irã entrou no 3o dia com ataques mais fortes do Irã. Desta vez os alvos foram Haifa e Jerusalém. O Iron Dome (sistema de defesa anti míssil de Israel) apresentou falhas e os mísseis iranianos atingem o solo com bastante força.

Israel e Irã, de um lado Estados Unidos e do outro Rússia, China e Coreia do Norte. Agora a noite Irã atinge Tel Aviv com mísseis hipersônicos, destruindo refinarías en Haifa, Israel.

Agora os inimigos não são crianças, agora são Forças Armadas.

Israel começa guerra com ataque

A “Operação Leão Crescente” – nome dado por Israel ao seu ataque contra o Irã – não tem precedentes.

Os serviços de emergência israelenses afirmam que pelo menos 10 pessoas foram mortas nos ataques do Irã e mais de 100 ficaram feridas. No Irã, a mídia estatal não menciona as vítimas dos ataques israelenses.

Ela é imensamente mais extensa e ambiciosa do que qualquer outra ação que já tenhamos visto, incluindo as duas trocas de mísseis e drones entre Israel e o Irã, no ano passado.

Neste sábado (14/6), o exército israelense afirma que sua Força Aérea segue realizando “ataques extensivos em várias áreas do Irã” e a imprensa iraniana relata que a rede de defesa do país está sendo ativada.

