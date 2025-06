Guerra Israel x Irã tem mais mortes e nova escalada

A guerra Israel e Irã tem nova escalada neste começo de semana. As baixas civis já chegam perto de 250 e os anúncios desta segunda-feira já falam para os civis deixarem as cidades. Primeiro foi o primeiro com pelo menos 244 pessoas mortas até agora: 224 no Irã e 20 em Israel, segundo dados oficiais dos dois governos.

Um porta-voz das Forças Armadas israelenses afirmou que Israel “alcançou controle aéreo total sobre Teerã”, capital iraniana.

“Destruímos um terço dos lançadores de mísseis superfície-superfície do regime iraniano”, disse o Brigadeiro-General Effie Defrin em uma coletiva de imprensa. “Estamos a caminho da vitória”, afirmou, em seguida, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. “Estamos a caminho de alcançar nossos dois objetivos: eliminar a ameaça nuclear e eliminar a ameaça dos mísseis.” Guerra atinge embaixada dos Estados Unidos