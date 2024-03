Em um cenário de crescimento exponencial das tecnologias de IA e em que muita desinformação é difundida, a Saint Paul conduziu um estudo rigoroso e científico para oferecer um guia que destaca as melhores plataformas disponíveis atualmente. As ferramentas selecionadas abrangem áreas como Copywriting, Gerenciamento de Redes Sociais, Tecnologia, MS Office, Website e Logo, Áudio, Imagem, Texto, Gramática e muitas outras, com aplicações em Marketing, Vendas, Editorial, Marketing Digital, Blogs, Comunicação, Educação, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Finanças, Atendimento e Design, entre outras.

“O ChatGPT recebeu grande atenção, mas existem outras ferramentas que também merecem destaque. Estamos aqui para oferecer orientação e curadoria, ajudando nossos alunos a navegar nesse cenário em constante evolução. O nosso empenho é para fornecer aos nossos alunos e stakeholders uma compreensão equilibrada das capacidades e limitações da IA, conscientes de que a tecnologia está transformando o mundo do trabalho e a sociedade como um todo”, afirma o professor Adriano Mussa, Ph.D, Reitor e Diretor de Inteligência Artificial da Saint Paul.

Mussa afirma que as ferramentas de IA estão se tornando essenciais para diversas áreas, e saber usá-las com eficiência pode aumentar significativamente a produtividade. No entanto, é fundamental abordar essa tecnologia com consciência e maturidade, evitando a pressão da “Síndrome do FOMO” (Fear of Missing Out), uma sensação desconfortável de estar sempre um passo atrás, perdendo oportunidades significativas.

“As ferramentas de IA estão se tornando tão essenciais quanto o Excel e o Word no ambiente de trabalho, e quem não aprender a usá-las perderá eficiência e produtividade. Por outro lado, queremos mostrar que não é necessário entrar em pânico. O caminho é simplesmente abordar a IA com maturidade, identificando as oportunidades de uso de maneira cuidadosa e informada. Isso é uma abordagem diferente do que é amplamente divulgado na mídia e em outras instituições de ensino, e estamos comprometidos em ser a antítese desse cenário”, conclui.