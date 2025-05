O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre o reservatório de água no Parque Gramado. No documento, o parlamentar relata que tem recebido várias reclamações de moradores da região em seu gabinete, que sofrem com a frequente falta de água, especialmente em períodos de calor e maior consumo.

“A população do Parque Gramado e dos bairros ao redor está cansada de sofrer com a falta de água. Esse reservatório foi anunciado como uma solução importante, mas até agora nada. Queremos saber o que está acontecendo e quando finalmente a população será beneficiada”, afirma.

Segundo o autor, a ativação do novo reservatório é essencial para garantir regularidade no abastecimento. “As pessoas estão sendo prejudicadas todos os dias. É inaceitável que uma obra tão importante ainda esteja parada. Vamos acompanhar de perto e cobrar uma resposta definitiva”, conclui.

Gutão pergunta no requerimento qual a situação do novo reservatório de água construído no Parque Gramado, se existe uma previsão concreta para que entre em operação e quais os benefícios esperados com a ativação. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (21). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.