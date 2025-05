O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando estudos para a construção de uma praça poliesportiva com quadras de areia, quadra de basquete 3×3 e playgrounds, nos moldes da praça Santa Sofia, na região do Jardim da Balsa.

No documento, o parlamentar explica que investir em lazer e esporte transforma a realidade de um bairro, onde as famílias passam a se reunir. “Levar um empreendimento desse porte à região do Jardim da Balsa significa valorizar o bairro e proporcionar qualidade de vida à população, estimulando hábitos saudáveis, prevenindo problemas sociais e fortalecendo os laços comunitários. O lazer é um direito e um instrumento de inclusão, que deve estar presente em todas as regiões da cidade”, afirma Gutão.

Por sua vez, a vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação sugerindo a implantação de Salas Lilás no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi e nas unidades de pronto atendimento (UPAs). As salas são espaços estruturados para garantir atendimento humanizado, seguro e reservado de mulheres vítimas de violência, vedando o acesso de pessoas não autorizadas, especialmente do agressor.

No documento, a parlamentar explica que a implantação das salas foi determinada pela Lei Federal nº 14.847/2024. “As salas lilás se configuram como importantes instrumentos de proteção, pois proporcionam um ambiente de segurança, respeito e acolhimento às vítimas. Esses espaços asseguram não apenas a privacidade necessária para o relato da violência, mas também o suporte adequado para que as mulheres possam ser encaminhadas, quando necessário, para redes de apoio e proteção social”, aponta Juliana.

Ambas as indicações serão relacionadas na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 6, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.