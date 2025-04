Já está disponível para o consumidor brasileiro a linha 2026 do GWM ORA3, que chega às concessionárias com uma nova identidade visual, mudanças de nomenclatura e equipamentos atualizados, reforçando o compromisso da marca com a inovação e a experiência do usuário.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A partir de agora, os modelos passam a se chamar ORA 03 Skin BEV48 e ORA 03 GT BEV63, reforçando a identidade elétrica e a diferenciação entre as versões – BEV significa Battery Electric Vehicle e os números representem a capacidade das baterias, de 48 kWh e 58 kWh, respectivamente. A nova nomenclatura segue o mesmo padrão adotado na linha GWM Haval, que identifica as versões por meio do tamanho da bateria.

Os dois veículos recebem também o novo logotipo GWM centralizado em destaque na tampa do porta-malas, seguindo o padrão visual da linha Haval H6 2025/2025. O emblema ORA3 permanece, porém com tamanho reduzido, conferindo um visual mais limpo e moderno.

Destaques do Ora3

Entre os destaques de equipamentos, o GWM ORA 03 Skin BEV48 passa a contar agora com teto solar de série, oferecendo mais conforto e sofisticação. Já o GWM ORA 03 GT BEV63 ganha a exclusiva cor Cinza Zenith fosca, a mesma apresentada na série especial GT Approve, ampliando as possibilidades de personalização.

A linha 2026 mantém a atualização que foi feita no início deste ano: a oferta de estepe, que oferecendo mais praticidade e segurança ao motorista. Além disso, o modelo também havia ganhado em fevereiro a conectividade com o aplicativo My GWM, que permite o monitoramento e o controle remoto de diversas funções do veículo, trazendo mais comodidade e tecnologia aos proprietários.

“O ORA3 é um carro que conversa com o futuro, mas também ouve o presente. Por isso, as mudanças da linha 2026 refletem nosso foco em ouvir o consumidor e entregar mais conectividade, estilo e conveniência”, afirma Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil.

Na linha 2026, o ORA 03 Skin BEV48 passa a custar R$ 169.000 e o GT BEV63, R$ 199.000.

Sobre a GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado