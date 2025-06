GWM Brasil traz sua 1a picape ao Brasil- Poer P30

A GWM Brasil participa do Festival Interlagos 2025, um dos principais eventos automotivos da América Latina, com a apresentação oficial do SUV Haval H9 e da picape Poer P30. Ambos serão produzidos na fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo, a partir de agosto deste ano, com entrega prevista para o fim de setembro.

“Estamos apenas dando uma amostra do que está por vir. O Haval H9 e a Poer P30 representam nossa aposta em segmentos estratégicos, com produtos que respeitam as preferências e necessidades do consumidor brasileiro”, afirma Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

O Haval H9 é um SUV grande com sete lugares e tração 4×4, ideal para famílias que buscam conforto e capacidade off-road. Já a Poer P30 é a primeira picape média da GWM no País, desenvolvida para atender às demandas mais exigentes do setor, com robustez, desempenho e tecnologia premium.

Tanto o novo SUV Haval quanto a picape Poer – pronuncia-se “PÁUER”, como “Power” (potência em inglês) – são equipados com o motor 2.4 Turbo Diesel de alta eficiência e câmbio automático de 9 marchas, desenvolvido pela própria GWM. Essa configuração proporciona trocas suaves, excelente torque e conforto em todos os tipos de terreno, com destaque para a eficiência em velocidade de cruzeiro.

A escolha da motorização a diesel – que representa mais de 95% das vendas no segmento no País – foi baseada na opinião dos clientes em pesquisas com consumidores de picapes e na avaliação de concessionários da GWM, que possuem atuação em regiões que são mercados tradicionais desse tipo de veículo. Futuramente, a linha de picapes Poer ganhará no Brasil uma versão híbrida plug-in.

Os modelos contam com sistema de tração inteligente com três modos: 4×2, 4×4 High e 4×4 Low, proporcionando máxima performance em qualquer tipo de piso.

As dimensões dos veículos reforçam seu posicionamento. O Haval H9 possui 4.950 mm de comprimento, 1.976 mm de largura e 1.930 de altura, com espaço interno para sete adultos, em vez da tradicional configuração 5+2. Já a Poer P30 apresenta medidas ligeiramente superiores a concorrentes do segmento, com 5.416 mm de comprimento, 1.947 mm de largura e 1.886 mm de altura, oferecendo ampla caçamba e uma cabine mais espaçosa que a média da categoria.

Os novos modelos também se destacam pelos itens de conforto, tecnologia e conectividade, entre eles: faróis inteligentes Full-LED, assentos revestidos em couro e climatizados, tela central de 14,6 polegadas, câmera 360°, controle remoto via aplicativo, carregador de celular por indução de 50W e condução semiautônoma Nível 2+.

Compromisso com o Brasil e estratégia multi-energy

Com sua visão de mobilidade inteligente e diversificada, a GWM aposta na estratégia multi-energy, que inclui tecnologias elétrica, híbrida, diesel, flex e hidrogênio. Para o segmento de picapes médias, a empresa ouviu o consumidor brasileiro e optou por lançar primeiramente a versão a diesel da Poer P30, com previsão de versão híbrida plug-in para o futuro próximo.

“O Brasil é um país de dimensões continentais, população altamente diversa e necessidades regionais variadas. Por isso, nossa estratégia multi-energy é o caminho para atender com inteligência e responsabilidade as demandas reais dos diferentes tipos de consumidor brasileiro”, destaca Fernandes.

GWM: crescimento no mercado brasileiro

A GWM vem superando as expectativas de vendas em 2025, com resultados expressivos no mercado brasileiro. Entre janeiro e maio, o destaque foi o Haval H6, que se consolidou como líder no segmento de híbridos, com 10.184 unidades comercializadas no período.

O ORA 03 também apresentou desempenho relevante, alcançando o terceiro lugar em seu segmento, com 1.186 unidades vendidas e 5% de participação de mercado.

Já o Tank 300 surpreendeu ao ultrapassar mais de 1.000 unidades emplacadas desde seu lançamento.

Em maio, a GWM atingiu um recorde histórico de vendas, com 3.217 veículos emplacados, impulsionando um crescimento acumulado de 21% no ano, muito acima da média do mercado automotivo, que foi de 6,1%.

Rede e cobertura nacional

Atualmente, a GWM conta com uma rede de concessionárias com 104 pontos físicos em mais de 50 cidades, e o sistema GWM Delivery garante cobertura em 100% dos 5.570 municípios brasileiros. A meta é chegar a 130 pontos até dezembro de 2025, ampliando ainda mais o atendimento ao consumidor.

Produção nacional, fornecedores e investimentos

O Brasil ocupa uma posição central na estratégia global da GWM. Em julho deste ano, a empresa inaugura oficialmente sua fábrica em Iracemápolis (SP), data que marcará também o início da produção nacional de veículos.

O primeiro modelo a ser fabricado localmente será o Haval H6, e toda a gama já vendida no Brasil será nacionalizada: o híbrido H6 HEV2 e os três híbridos plug-in — H6 PHEV19, H6 PHEV34 e H6 GT —, totalizando quatro versões. A engenharia brasileira da GWM já está trabalhando no desenvolvimento da versão flex, prevista para o próximo ano. Na sequência, sairão de fábrica o SUV 4×4 de 7 lugares Haval H9 e a picape média Poer P30.

Além da linha de montagem, a autotech também prepara para 2025 a criação de seu Centro de Engenharia e P&D no Brasil, além da Fundação GWM, iniciativas que reforçam o compromisso da empresa com o desenvolvimento de tecnologia local, capacitação profissional e responsabilidade social.

Os investimentos da GWM no Brasil somam R$ 10 bilhões até 2032, sendo R$ 4 bilhões no primeiro ciclo (2022–2026), voltado à estruturação da operação, e R$ 6 bilhões no segundo ciclo (2027–2032), com foco em expansão, geração de empregos e desenvolvimento de veículos com tecnologia global.

A planta de Iracemápolis deve atingir uma produção de 30 mil unidades por ano até o final de 2026, com capacidade para alcançar 50 mil unidades anuais nos próximos anos.

O sistema produtivo será estruturado com nacionalização crescente desde o início, priorizando fornecedores locais. Já no primeiro ano, componentes como pneus, rodas, vidros, chicotes, bancos e itens elétricos deverão ser produzidos no Brasil, e a pintura dos veículos será 100% nacional.

Antes mesmo de ser inaugurada, a fábrica da GWM recebeu a Certificação ISO 9001:2015, que comprova a conformidade do sistema de gestão da qualidade com padrões internacionais. É a primeira vez que um fabricante de veículos no Brasil obtém o ISO 9001 antes do início da sua produção.

“Nosso plano é claro: fortalecer a indústria brasileira, gerar empregos, desenvolver tecnologia e entregar produtos com padrão global e DNA nacional. A fábrica de Iracemápolis simboliza esse compromisso de longo prazo com o Brasil”, conclui Diego Fernandes.

Sobre a GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo.

