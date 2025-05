GWM inaugura em Americana e faz parceria com Senai

Americana ganhou um ponto de vendas para comercialização dos veículos da GWM. O novo showroom está localizado no Pátio 330, novo centro de compras e de serviços de Americana.

Com a nova unidade, o Grupo Germânica amplia para sete o número de cidades onde representa a marca. Além de Americana, a GWM Germânica também está presente em Ribeirão Preto, Sorocaba, Limeira, Araraquara, São Roque e Piracicaba.

A GWM Germânica traz para Americana os modernos e tecnológicos carros da montadora chinesa. Destaque para o novo SUV híbrido Tank 300 Hi4T. Além deste recente lançamento, os clientes também vão encontrar os modelos HAVAL H6 e ORA 03.

O Pátio 330 está localizado na Avenida Afonso Pansan, 175, Vila Bertini, e é o novo centro de compras e de serviços de Americana. A GWM Germânica chega para impulsionar e ampliar as opções do empreendimento.

A escolha do Grupo Germânica para representar a GWM em Americana considerou diversos fatores, como o desempenho nas vendas, a capacidade de investimento e sua forte presença na região. “

Para nós, do Grupo Germânica, é uma grande honra ser o representante exclusivo da montadora em mais uma cidade da região. Estamos empolgados e orgulhosos em contribuir com a expansão em Americana, trazendo todas as inovações e lançamentos da marca”, afirma Evandro Garms, diretor do Grupo Germânica.

Com apoio do SENAI, GWM Brasil bate recorde de treinamentos com foco em eletrificação

Abril de 2025 marcou um novo recorde para a empresa no Brasil: foi o mês com o maior número de treinamentos realizados desde o início das operações comerciais da marca no país, em abril de 2023.

A GWM Academy, estrutura especializada em capacitação da autotech, treinou 1.114 profissionais das áreas de vendas e pós-vendas — a maioria em formato presencial, com aulas ministradas no SENAI Ipiranga, centro de referência automotiva da entidade, localizado em São Paulo.

Com um total de 214 horas de conteúdo, os treinamentos somaram uma média de até 10 horas por dia. O foco principal foi a capacitação técnica em sistemas elétricos avançados e baterias de alta voltagem.

Destaque ainda para os treinamentos presenciais dedicados ao recém-lançado SUV off-road Tank 300, realizados em Brotas (SP), e aos modelos elétricos da linha ORA 03 2025/2026.

Também foram promovidos módulos de reciclagem e formações técnicas avançadas sobre Técnicas de Manutenção em Sistemas e Componentes Energizados (nível 3), Processos de Garantia GWM e Técnicas de Manutenção em Sistemas e Componentes Desenergizados (níveis 1 e 2).

As sessões presenciais no SENAI Ipiranga contaram com participantes vindos de diversas regiões do Brasil, representando concessionárias autorizadas que atendem as 101 unidades da rede no país.

“Temos um compromisso firme com a excelência no pós-venda e no serviço ao cliente. Isso só é possível com uma equipe bem treinada, atualizada com as técnicas mais avançadas de diagnóstico e reparo, especialmente em um cenário de transição para veículos eletrificados. É isso que entregamos com a GWM Academy: capacitação de alto nível e contínua”, completa Daniel Conte, Diretor de Pós-venda da empresa.

