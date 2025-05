Fundador e chairman da GWM, Jack Wey reuniu-se nesta segunda-feira (dia 12) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Pequim, na China, onde conversaram sobre os novos modelos que serão produzidos no país, geração de empregos e a importância da operação brasileira dentro da estratégia global da montadora.

“A GWM iniciará oficialmente sua produção no Brasil em julho de 2025, com três modelos e uma capacidade instalada de 50.000 unidades por ano. Vamos gerar até o fim deste ano empregos diretos para pelo menos 800 pessoas. No futuro, nossa capacidade de produção aumentará gradualmente para 100.000 unidades/ano, expandindo-se para a América Latina e gerando mais de 2.000 empregos diretos. Ao mesmo tempo, o Brasil vai se tornar um centro de pesquisa e engenharia, impulsionando o desenvolvimento das respectivas cadeias locais de fornecimento”, afirmou Jack Wey.

Além do SUV híbrido Haval H6, que será o primeiro produto a sair da fábrica de Iracemápolis (SP), ainda neste ano, o chairman da GWM revelou que mais dois veículos serão produzidos na sequência: a picape média Poer e o SUV de 7 lugares Haval H9.

O presidente Lula, que está na China para uma agenda de visitas oficiais com autoridades e empresários chineses, também recebeu de Jack Wey o convite para participar da cerimônia de inauguração da fábrica de Iracemápolis, que deve ser anunciada em breve.

O chairman da GWM aproveitou o encontro com o presidente Lula e integrantes da sua comitiva para apresentar pessoalmente alguns dos modelos que serão fabricados no Brasil, como o Haval H6, a picape Poer e o Haval H9. Ele também mostrou o Tank 300, um SUV híbrido de luxo off-road que acabou de ser lançado no mercado brasileiro e já é um sucesso de vendas no seu segmento.

Para celebrar o encontro entre as duas lideranças, Jack Wey presenteou o presidente Lula com a miniatura de um Haval H6, um dos modelos que serão fabricados na planta de Iracemápolis.

Segundo ciclo de investimentos no Brasil

As autoridades chinesas e brasileiras também participaram em Pequim do Fórum Empresarial Brasil-China, com a participação de diversos empresários dos dois países, onde a GWM teve a oportunidade de confirmar seu segundo ciclo de investimentos no Brasil.

Depois dos R$ 4 bilhões usados para lançar a marca e reativar a fábrica de Iracemápolis, a GWM anunciou que vai aportar mais R$ 6 bilhões, entre 2027 e 2032, para a expansão da sua operação, estimulando a criação de empregos de qualidade e o desenvolvimento de veículos no Brasil, utilizando o melhor da tecnologia automotiva mundial, especialmente para o mercado brasileiro. Os dois ciclos representam um total de R$ 10 bilhões que serão investidos no Brasil em 10 anos.

Sobre a GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo.

