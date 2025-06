Handebol feminino de Americana

A equipe adulta de handebol feminino de Americana conquistou uma vitória expressiva na Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP). No último sábado (14), o time americanense venceu Marília por 26 a 18, em jogo realizado na cidade de Jundiaí, válido pela terceira rodada da fase classificatória da competição.

Mesmo com desfalques por lesão, o time apresentou um desempenho consistente e dominou as ações do início ao fim, superando as atuais campeãs e assumindo provisoriamente a liderança do campeonato. A jogadora Paloma Amaral foi eleita o destaque da partida.

“Foi uma vitória muito importante para a nossa equipe. Mesmo com os desfalques, nossas atletas demonstraram muita entrega, disciplina tática e espírito coletivo. Seguimos focados, pois a competição é longa e cada ponto pode fazer a diferença na busca pela classificação às fases decisivas”, destacou o treinador Jurandir Batista.

“É motivo de muito orgulho ver nossas atletas representando Americana com tanta garra e qualidade. Essa vitória mostra o trabalho sério que vem sendo desenvolvido pela comissão técnica e pelas jogadoras. Parabéns a toda equipe pela liderança na competição e que sigam firmes em busca de novos resultados positivos”, afirmou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

A equipe volta às quadras pela Liga em agosto. Até lá, segue em preparação para os Jogos Regionais, que serão realizados no mês de julho.

