HB20 e moto Honda são os modelos preferidos dos bandidos em Americana

O Portal Novo Momento fez uma análise completa dos dados disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Paulista e 25% dos veículos furtados e roubados no município nos últimos quatro meses eram do modelo HB20 da sul-coreana Hyundai e da campeã de vendas Titan e Fan 160 da japonesa Honda. Média de 1 a cada 56 horas.

Entre 46 mil casos registrados entre março e junho deste ano, identificamos que Americana coopera com 268 deles. Foram:

Motos: 37 – Fan/Titan: 21

HB20: 30

Ônix: 14

Argo: 12

Gol: 9

Fox: 8

Strada, Fit e Ká: 6

Hillux: 5

Amarok, Uno e Civic: 4

Acompanhando a tendência estadual, modelos das marcas Peugout, Renault e Jeep praticamente não apareceram no relatório.

A gestão atual da Secretaria Estadual de Segurança Pública alterou a metodologia de análise dos dados estatísticos a partir de fevereiro. Levando em consideração este período, Americana teve uma redução de 1,7% nos casos de roubo e furto de veículos.

