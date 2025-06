Hélio Silva homenageia sumareense desenvolvedor de aparelho para musicoterapia

O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Hélio Silva (Cidadania), parabenizou o desenvolvedor do método “Toquen”, Octávio Telles Junior, durante a sessão ordinária desta terça-feira (10). O dispositivo desenvolvido por ele é voltado ao uso da musicoterapia no cuidado de pessoas com Autismo, Alzheimer e Parkinson, sendo também aplicado em terapias de movimento. A moção de congratulação nº 96/2025, aprovada com 17 votos favoráveis, foi entregue ao homenageado, que estava presente no plenário.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo o documento, Octávio, que se autointitula autônomo industrial, utilizou sua experiência em engenharia reversa e suas habilidades como músico e designer para criar o aparelho. O dispositivo possui autonomia para 21 acordes, com apenas dez teclas, e é acompanhado de um aplicativo que converte cifras em indicadores visuais correspondentes no aparelho.

A motivação para cria o facilitador de acordes, de acordo com a moção, surgiu da vontade de gerar contentamento e promover a superação de dificuldades, permitindo que pessoas toquem violão de modo imediato, mesmo sem nenhuma experiência. A inspiração inicial veio de um vizinho de 78 anos que possuía o desejo de aprender o instrumento, mas tinha limitações de agilidade para trocar as posições dos acordes.

Projeto e Hélio Silva

O projeto também foi pensado para o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com deficiência visual, utilizando a música como ferramenta de reabilitação. “O desenvolvimento do Toquen, associado a um aplicativo de celular, que torna o aprendizado ainda mais intuitivo e lúdico reforça o projeto como de relevante interesse social e cultural, sendo muito interessante para implementação em escolas regulares, escolas de música e musicalização e em outros projetos análogos, como o Projeto Guri, por exemplo”, reforça o documento.

“O trabalho de Octávio transcende a tecnologia, adentrando o campo da esperança e da transformação. O “Toquen” é mais do que um recurso; é um instrumento de resgate da dignidade, da autonomia e da qualidade de vida para aqueles que enfrentam diariamente os desafios de doenças neurológicas e cognitivas. Octávio é um exemplo vivo de que a cidade é um celeiro de talentos que contribuem para o bem-estar da sociedade. Sua contribuição eleva o nome do município e ecoa nos corações de famílias que encontram na melodia novas formas de conexão e superação”, afirma o presidente Hélio Silva no texto da moção.

O documento também ressalta a importância do sócio de Octávio, Emerson Silva, responsável pelo recurso financeiro para a fabricação do aparelho em escala industrial.

Leia + sobre partidos política regional