Henrique do Paraíso anuncia nova Zona Azul e Hospital

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos), aproveitou o evento que marca os primeiros 100 dias de seu governo para anunciar algumas obras. Durante coletiva realizada no Clube Recreativo, o chefe do Executivo explicou a suspensão da Área Azul, que entrou em vigor na última sexta-feira (11), e a construção de um hospital municipal, a principal melhoria em um pacote de obras no valor de R$ 20 milhões, viabilizado por meio de uma PPP (Parceria Público-Privada).

Sobre o sistema de estacionamento rotativo, Henrique disse que a decisão de rescindir está ligada à incompatibilidade entre o contrato firmado com a empresa responsável e as novas exigências da legislação municipal. Uma das principais mudanças na lei prevê a isenção da tarifa de estacionamento para consumidores que realizarem compras ou utilizarem serviços nos comércios locais abrangidos pela Zona Azul.

Fala Henrique do Paraíso

“Foi feita a rescisão. A empresa tem 90 dias para deixar de atuar e fazer a desmobilização completa. Nesse período, vamos abrir um novo estudo junto com a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), com a população e com a sociedade civil organizada para que haja um meio termo. Que exista um estacionamento rotativo, mas que não venha ferir e agredir o bolso do contribuinte”, defendeu o prefeito.

A decisão de encerrar o modelo atual foi motivada por críticas recorrentes de comerciantes e motoristas, que apontavam problemas como falta de fiscalização adequada, notificações indevidas e impacto negativo no comércio local. Uma pesquisa informal revelou que nove em cada dez moradores eram contrários à manutenção da Zona Azul no centro da cidade. Os valores mínimos de consumo e os critérios específicos para o benefício ainda serão definidos por decreto municipal.

Novo Hospital é o principal projeto

O principal projeto anunciado após o evento é a construção de um hospital municipal, uma demanda histórica da população sumareense. A previsão é de que o hospital seja entregue em até um ano e meio. “É um sonho da nossa cidade, da população, e Sumaré tem condição e a população dignidade de ter esse hospital. Vai ter todo nosso empenho para uma parceria público-privada para que entregue esse hospital em no máximo um ano e meio”, detalhou.

Com a presença do vice-prefeito André da Farmácia no evento e na coletiva, Henrique do Paraíso informou que o projeto prevê 40 leitos, dez leitos de UTI, Pronto-Socorro, área administrativa, logística e estacionamento, com possibilidade de expansão. “Vamos cumprir nossas promessas e garantir saúde e dignidade para o povo de Sumaré”, ressaltou.

Outro momento marcante do evento foi a entrega simbólica de dez novos ônibus destinados à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e outras entidades assistenciais da cidade. Os veículos são totalmente equipados com ar-condicionado, GPS, acessibilidade e motoristas capacitados. “Estamos levando dignidade e conforto para nossa população mais vulnerável”, ressaltou o vice-prefeito André da Farmácia.

Durante o evento e também na coletiva, o prefeito ainda fez um balanço dos primeiros meses de gestão e afirmou ter encontrado uma prefeitura ‘desorganizada’ – mesmo diante do fato de ter sido vice durante oito anos de Luiz Dalben. “Faltava planejamento. Não existiam contratos contínuos, como os da merenda e do uniforme escolar. Encontramos uma rede de saúde extremamente precária, sem remédios nas farmácias e com falta de professores nas escolas. Então, a gente entrou realmente colocando a casa em ordem”, completou.

