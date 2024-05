O vice-Prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso participou

ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Governador Tarcísio de Freitas, de evento de arrecadação para o Rio Grande do Sul.

Nesta quarta-feira, 29 de maio, o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, foi palco de uma significativa campanha de arrecadação de itens essenciais para ajudar as vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

O evento, que ocorreu das 10h às 19h, contou com a presença, do presidente Jair Bolsonaro, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do prefeito de Campinas, Dário Saadi e do vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso.

A campanha, organizada com o objetivo de fornecer alívio imediato às famílias afetadas, conseguiu reunir uma grande quantidade de doações, tais como alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene pessoal e utensílios domésticos.

A participação da Região Metropolitana de Campinas foi fundamental para o sucesso da iniciativa, demonstrando um forte espírito de solidariedade.

Henrique do Paraíso esteve presente e trabalhou incansavelmente ao lado das demais lideranças para garantir o bom andamento da campanha. Sua dedicação foi essencial para a coordenação dos esforços e para mobilizar a comunidade a contribuir com as doações.

“Hoje é um dia de união e solidariedade. Estamos todos juntos para apoiar nossos irmãos do Rio Grande do Sul nesse momento difícil,” declarou Henrique do Paraíso, ressaltando a importância da colaboração entre os municípios.

O evento, além de reunir doações materiais, também reforçou os laços de empatia e cooperação entre as diferentes regiões do país, mostrando que, em momentos de necessidade, a união faz a força.