O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos), esteve nesta terça-feira (8) no DER (Departamento de Estradas de Rodagem) com objetivo de revisar a instalação de radares na entrada da cidade. O chefe do Executivo frisa que o trecho em questão está sob jurisdição do DER-SP, e não se trata de uma vicinal municipal. Henrique pede uma reavaliação ou, como alternativa, a padronização de uma velocidade de 70 km/h, de modo a evitar situações que possam ser interpretadas como ‘pegadinhas’, além de ter sinalização ampla e adequada.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Henrique inicia ironizando a questão de radares – em 2019, época de vereador, ele ficou famoso no episódio em que destruiu um radar móvel instalado na Avenida Fuad Assef Maluf. No dia 15 de maio do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) o condenou por improbidade administrativa, revertendo uma decisão de primeira instância que o absolvia. A ação havia sido julgada improcedente porque o juiz não observou indícios de improbidade.

Chute em radar e condenação

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) entrou com recurso e alegou que a conduta do vice-prefeito afrontava os princípios da administração pública. Na época, teve de pagar uma multa no valor de R$ 8.027,49. No famigerado vídeo, Henrique caminhava pela avenida até chegar ao radar, posicionado no canteiro central da via. Ele deu um chute no equipamento e o atirou contra o chão. “Na minha cidade, não. Estou aqui a pedido do prefeito, Luiz Dalben. Estou determinando que retire todas essas ‘porcarias móveis’”, disse Henrique.

Em seguida, Henrique pega o aparelho e diz que vai levar para seu gabinete. “Retira dentro do meu gabinete. Quero ver quem vai retirar”, afirmou o então vice-prefeito de Sumaré. Na época, o político comentou a condenação dizendo que o “problema foi resolvido”. Isso porque, segundo ele, depois do chute não colocaram mais radar móvel no município. Henrique ainda se defendeu dizendo que não viu a atitude como um ato de vandalismo, mas sim um “recado contra a indústria da multa”.

Reunião no DER e pedidos

Nesta terça-feira (8), o prefeito de Sumaré publicou vídeo sobre a reunião no DER-SP. No início, ele até brinca: “Infelizmente eu não posso chutar, mas dialogar com o DER (…) pra rever a instalação daqueles radares na entrada da cidade”. Henrique admite que existem estudos e estatísticas de acidentes que justiçam a instalação dos radares. “No mínimo devem padronizar a velocidade em 70 quilômetros por hora. Pra não ficar 70, 60, 50. Acaba gerando ‘pegadinha’ e prejudicando a população”, conclui. A ideia é padronizar a velocidade e ampla sinalização.

Os primeiros pontos de radares foram colocados nas rodovias Adauto Campo Dall’Orto (SPA-110/330) e Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330). Os equipamentos fazem parte do lote 1 da licitação do Estado, que tem o custo total de R$ 5,9 milhões e é de responsabilidade da Splice Indústria, Comércio e Serviços. Na Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto, os radares estão sendo instalados no km 1, nos dois sentidos, e no km 2, no sentido Nova Veneza. Já na Adauto Campo Dall’Orto, o radar irá monitorar os dois sentidos do km 2.