Henrique exonera 500 do grupo Dalben no 1o dia

Foram publicadas no Diário Oficial de Sumaré as exonerações de 499 servidores da prefeitura que eram indicações do governo Luiz Dalben (PSD). O novo prefeito, Henrique do Paraíso (Republicanos), havia anunciado reforma administrativa no discurso de posse.

Foram chamados cerca de 140 pessoas para ocupar as vagas das pessoas que estão deixando o governo.

Previsão de conflitos entre grupos políticos nos próximos meses.

A exoneração foi o primeiro sinal de que o clima deve seguir tenso

entre os grupos de Henrique e do ex-prefeito Dalben. A família Dalben ainda tem o deputado estadual Dirceu que vai buscar um novo mandato em 2026.

O grupo Dalben sofreu duas duras derrotas em 2024 e vai tentar ‘juntar os cacos’ ao longo do ano e há quem diga que virão pai e filho candidatos a deputado no ano que vem.

Os caminhos do deputado e de seu filho vão depender mais dos erros do que dos acertos de Henrique ao longo do ano. De perfil popular, o novo prefeito tem boas condições de surfar neste 1o ano, mas também correrá riscos e terá gente ‘marcando em cima’ os movimentos da administração.

