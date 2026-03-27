Prefeito Henrique inaugura reforma da Rodovia Virgínia Viel Campos Dall’Orto e revitalização do portal de entrada de Sumaré

A Prefeitura de Sumaré realizou a entrega oficial das obras de reforma da Rodovia Virgínia Viel Campos Dall’Orto, uma das principais vias de acesso ao município, além da revitalização completa do portal de entrada da cidade. A iniciativa marca um avanço importante na infraestrutura urbana, com foco na segurança viária e na valorização do espaço público.

A intervenção contemplou toda a extensão da rodovia, que recebeu a instalação de dispositivos de proteção ao longo da via, além de nova sinalização vertical e horizontal. Outro destaque foi a implantação de iluminação em LED, substituindo pontos anteriormente escuros que contribuíam para a ocorrência de acidentes. Com a modernização, o trecho passa a oferecer melhores condições de visibilidade e segurança para motoristas e pedestres.

Portal de entrada

O portal de entrada de Sumaré também foi totalmente revitalizado. O espaço passou por serviços de pintura, limpeza, modernização da iluminação e ganhou um novo letreiro, reforçando a identidade visual da cidade e proporcionando uma recepção mais acolhedora para moradores e visitantes.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a relevância das melhorias para o município. “Essa obra representa mais do que infraestrutura, é um investimento direto na segurança da população. Estamos transformando um trecho que antes registrava acidentes frequentes em uma via moderna, iluminada e segura. Além disso, a revitalização do portal reforça o orgulho de ser sumareense e valoriza a imagem da nossa cidade”, afirmou.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou os impactos positivos da intervenção. “Essas melhorias trazem mais tranquilidade para quem utiliza a rodovia diariamente. A nova iluminação, a sinalização e os dispositivos de proteção fazem toda a diferença na prevenção de acidentes. É uma obra que une segurança, mobilidade e cuidado com a população”, declarou.