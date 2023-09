O atual vice-prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso lidera

a corrida pela sucessão de Luiz Dalben (Cid). Henrique marcou 37,1% na pesquisa estimulada em levantamento feito pela Memento Consultoria no sábado 16 deste mês. Em segundo lugar vem o vereador William Souza (PT), que tem 26,4% das intenções de voto. Outro vereador, Silvio Coltro (PL) aparece em 3o lugar com 10,4% dos ‘votos’.

Como a margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos, Coltro está tecnicamente empatado com o quarto colocado, o ex-vereador Décio Marmirolli, que aparece com 6,9% das intenções de voto. Empatado com Marmirolli em quarto, mas numericamente atrás vem o empresário Guilherme DallOrto, que aparece com 4,2% das intenções de voto.

A pesquisa da Memento ouviu 520 moradores em 4 regiões da cidade.

