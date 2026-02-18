A Prefeitura de Sumaré anunciou a nomeação de Frederico Almeida como novo Secretário Municipal de Saúde. Com uma trajetória sólida e reconhecida em âmbito nacional, Frederico chega à pasta como um nome altamente técnico, reforçando o compromisso da administração com uma gestão qualificada, eficiente e baseada em evidências.

Especialista em Gestão Pública em Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Frederico acumula mais de uma década de atuação estratégica no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre maio de 2012 e setembro de 2024, atuou como consultor e referência técnica do Ministério da Saúde, com passagens por áreas centrais da pasta, como a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e a Secretaria de Atenção à Saúde.

Ao longo desse período, contribuiu diretamente para o fortalecimento de políticas públicas, apoio à gestão municipal e qualificação da rede assistencial em todo o país, consolidando-se como um dos quadros técnicos mais respeitados na área. A nomeação foi realizada pelo prefeito Henrique do Paraíso.

Frederico também possui forte atuação no Estado de São Paulo. Por 17 anos, entre junho de 2009 e janeiro de 2026, foi apoiador do COSEMS-SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), exercendo papel fundamental no suporte técnico aos municípios paulistas na organização e aprimoramento dos serviços de saúde.

Desde novembro de 2025, já integrava a gestão municipal como Secretário Adjunto de Saúde de Sumaré, acompanhando de perto os desafios locais e participando ativamente do planejamento e execução das ações da pasta.

A escolha de Frederico Almeida, segundo o prefeito, reforça a diretriz da administração municipal de priorizar perfis técnicos e de alto nível para funções estratégicas. A expectativa é avançar na melhoria dos indicadores de saúde, fortalecer a Atenção Básica, ampliar a eficiência da média e alta complexidade, além de valorizar os profissionais da área e garantir um atendimento cada vez mais qualificado à população.

Henrique afirma que a Prefeitura de Sumaré “segue empenhada em estruturar uma rede de saúde mais resolutiva, humanizada e eficiente, alinhada às melhores práticas de gestão pública do país”.