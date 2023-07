“Heróis Mirins do HM” já realizou 66 cirurgias eletivas infantis

Mais 12 crianças passaram, no último sábado (15), por cirurgias eletivas de pequena e média complexidade no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, de Americana (SP), dentro do projeto Heróis Mirins do HM, iniciativa de humanização voltada para o público infantil.

Novamente, o carrinho elétrico que conduz os pacientes pediátricos até o Centro Cirúrgico foi a sensação do dia. “É divertido, é legal”, disse o garoto Miguel Gonçalves Correia, 4 anos, enquanto fazia zigue-zagues no comando do veículo miniatura, pelo corredor do HM.

Durante a permanência no HM, as crianças usam fantasias de super-heróis e são acolhidas em quartos decorados (alusivos ao universo dos heróis), ganham kits (pintura ou massinhas para modelar), um lanche especial e um Certificado de Coragem.

Ediléia Pessoa da Silva, mãe do menino Yhuri Henrique da Silva, 5 anos, disse que o projeto “é ótimo porque faz a gente sair daquela zona de estresse e preocupação”.

“Adorei o projeto, é muito legal porque deixa as crianças mais felizes”, acrescentou Júlia Barbosa, mãe do paciente Davi Miguel Barbosa Rocha, 6 anos, enquanto acompanhava o filho no quarto pré-cirúrgico.

Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, no projeto Americana, salienta que “nas sete edições realizadas, 66 crianças com idades entre 2 e 9 anos já vivenciaram a experiência de ser um Herói Mirim do HM”. “Esse é um projeto que desenvolvemos com muito carinho e que é mantido com muito zelo pelos colaboradores da Chavantes”, afirmou a dirigente da OS (organização social) que administra o HM, por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

“A humanização é prioridade em nosso Hospital Municipal. Tornar o momento da cirurgia mais leve para nossas crianças é, sem dúvida, muito importante para a recuperação delas”, afirmou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

