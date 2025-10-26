“Nascemos para brilhar.” A frase dita por Sandra Regina de Oliveira ecoou com emoção no Desfile das Guerreiras, realizado nesta quarta-feira (22) no Centro de Referência em Saúde da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste. O evento foi o ponto alto da programação do Outubro Rosa no Município, reunindo mulheres que enfrentam ou já venceram o câncer em uma celebração de fé, superação e esperança.

O desfile, que já se tornou uma tradição, transformou histórias de luta em momentos de empoderamento e alegria. Cada participante levou para a passarela a força de quem venceu o medo e encontrou na união e no acolhimento o impulso para seguir em frente.

Entre as guerreiras que desfilaram, histórias marcantes mostraram que coragem e esperança caminham lado a lado. Silvana Borges, 49, vive o encerramento do tratamento com gratidão e esperança. “Eu estou indo para a última quimioterapia, graças a Deus. Com o apoio da Saúde da Mulher, Caism [Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Unicamp] e das pessoas ao meu redor, consegui força. Digo a todas as mulheres: façam os exames, se toquem, não tenham medo. Quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o tratamento. Hoje o câncer tem cura, e existe uma grande rede de apoio para ajudar”, reforçou.

Para Lila Magagnato, 56, o incentivo da sua rede de apoio e das atividades físicas oferecidas pelo programa QualiVida, da Prefeitura, foram fundamentais em sua recuperação. “Eu senti que me recuperei melhor porque antes de um acidente que sofri durante meu tratamento eu estava fazendo o vôlei adaptado da Prefeitura, o minobol. O pessoal do Minobol me deu uma força muito grande para eu voltar a participar. A atividade física faz bem para a mente, para o coração e para o corpo — me ajudou em tudo”, enfatizou.

A história da luta de Sandra Regina de Oliveira, 45, contra um tumor cerebral, comoveu a todas. “Eu tinha 22 anos e estava grávida de quatro meses quando tive um aneurisma que formou um tumor cerebral. Foi muito crítico, porque os médicos não sabiam se salvariam eu ou o bebê. Esperei até sete meses e meio e consegui ter o meu filho, João Vitor. Hoje ele tem 23 anos, é um menino lindo, especial, e trabalha, cuida de mim. Eu sou uma guerreira vitoriosa. Que todas as mulheres se cuidem, façam exames, procurem ajuda. Às vezes a gente acha que é cansaço, e não é. Estamos aqui, todas guerreiras, lutando cada vez mais. Nascemos para brilhar”, finalizou.

A programação do Outubro Rosa na cidade reafirmou a importância do autocuidado, da prevenção e da valorização da vida. “O Outubro Rosa é um momento de destaque, mas este trabalho na Rede Municipal de Saúde acontece durante todo o ano, com uma equipe dedicada e acolhedora que atua na prevenção, no diagnóstico e no cuidado integral das mulheres barbarenses. Esse resultado só é possível graças ao apoio e aos investimentos do prefeito Rafael Piovezan, que tem reforçado o compromisso de oferecer uma rede de saúde cada vez mais estruturada, humana e próxima da população”, ressaltou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.

O “Desfile das Guerreiras” contou com o apoio e parceria de diversos profissionais e empresas. Na beleza, estiveram presentes Rubya Moraez e Renata Caroline (tranças), Jo Alves (corte) e Flor, do salão Flor de Liz (penteados), além das consultoras de beleza Mary Kay: Daniela e Letícia Marchesin (maquiagem). O design de sobrancelhas ficou por conta de Andressa Rodrigues, e o camarim contou com o talento de Aline Letícia (consultora de imagem) e o apoio da loja e brechó Burguesinha SBO. O espaço de autocuidado foi coordenado pela FAM – Graduação em Estética, enquanto o coquetel a Padaria Bella Pane e Bolo da Lu. A decoração encantou o público com o toque da Floricultura +Verde, Konkist Flores, Party Sign e Loja Jujuba. A trilha sonora ficou por conta do DJ Poti, e os brindes e sorteios contaram com a participação de Rosi Vitti (velas perfumadas), Casablanca Hotel (café da manhã) e Clean Lavanderia (lavagem de edredom).

Durante todo o ano, os exames preventivos podem ser solicitados por médicos ou enfermeiros das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Em casos de alterações, as pacientes são encaminhadas ao Centro de Referência em Saúde da Mulher, que realiza acompanhamento e tratamento em parceria com referências do SUS no Estado.