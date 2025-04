HM de Americana faz ação de Páscoa a recém-nascidos na UTI Neonatal

A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal do HM Hospital Municipal ‘Dr. Waldemar Tebaldi’, em Americana, promoveu no domingo de Páscoa (20) uma ação especial para os bebês internados na unidade. A iniciativa reforçou o papel do ambiente hospitalar enquanto um espaço acolhedor e repleto de simbolismo, com valores como esperança, cuidado e renovação.

Com o tema “Minha Primeira Páscoa”, os pequenos receberam roupinhas temáticas e lembranças alusivas à data, trazendo um pouco do espírito pascal para a rotina da UTI Neonatal. Além disso, os profissionais de saúde promoveram um acolhimento emocional indispensável para o desenvolvimento dos recém-nascidos.

Coordenadora da UTI do HM comenta

“Esta ação reflete nosso compromisso não apenas com a saúde física, mas também com o bem-estar emocional das famílias. A Páscoa representa vida e recomeço, e queremos que todos sintam-se apoiados neste momento”, disse a coordenadora da UTI Neonatal, Sarah Guimarães.

A unidade é reconhecida por seu atendimento especializado a prematuros e bebês de alto risco, aliado a uma abordagem humanizada.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

