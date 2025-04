HM de Americana faz simulação de incêndio para capacitar profissionais

O Hospital Municipal HM Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou nesta segunda-feira (28) uma aula prática de treinamento da Brigada de Incêndio, com o objetivo de capacitar os profissionais para agir em situações de emergência envolvendo fogo e fumaça.

Durante a atividade, os integrantes da brigada participaram de simulações de evacuação e combate a incêndios, com uso de equipamentos de proteção individual e ferramentas como extintores e mangueiras. O treinamento foi conduzido por profissionais especializados e abordou aspectos teóricos e práticos, além de reforçar a importância da comunicação eficiente e do trabalho em equipe durante uma emergência.

“O treinamento é fundamental, considerando a importância da prevenção e do manejo adequado em caso de incêndios dentro das instalações hospitalares. A realização de aulas práticas como essa é um passo importante para garantir que todos estejam prontos para agir de forma eficaz em situações emergenciais”, afirmou o diretor geral do HM, Ruy Santos.

Organizada pela equipe de Segurança do Trabalho do hospital, a aula prática também proporcionou aos participantes a oportunidade de desenvolver competências essenciais, como liderança e tomada de decisões rápidas, que são fundamentais para o enfrentamento de situações críticas.

“Investir em capacitação e em treinamentos práticos como esse é fundamental para garantir a segurança de todos dentro do ambiente hospitalar. A preparação adequada das equipes faz toda a diferença no enfrentamento de situações emergenciais, reforçando nosso compromisso com um serviço de saúde cada vez mais seguro, eficiente e humanizado”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A gestão do Hospital Municipal reforçou que a realização de treinamentos como este integra a política de prevenção de riscos, essencial para promover um ambiente seguro para pacientes, profissionais e visitantes.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

