HM Chavantes investe para cortar custos

O HM Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi Americana deu início à implantação de um moderno sistema de gestão de custos hospitalares. A iniciativa marca um importante avanço na administração da unidade, com impacto direto na melhoria da qualidade do atendimento prestado à população.

O projeto está sendo executado em parceria com uma empresa nacionalmente reconhecida por sua expertise em gestão de custos na saúde e performance hospitalar. A implantação do modelo permitirá ao hospital compreender com precisão o custo real de cada serviço, procedimento e atividade, garantindo maior controle orçamentário e eficiência no uso dos recursos públicos.



De acordo com a direção do hospital, a proposta é criar uma cultura organizacional voltada para resultados, baseada em dados concretos e análises detalhadas de custos. A metodologia envolve o mapeamento de processos, análise de consumo de insumos, tempo de permanência dos pacientes, utilização de equipamentos, entre outros indicadores-chave que influenciam diretamente nos custos operacionais e na qualidade da assistência.

“É uma mudança de mentalidade e de prática, que vai beneficiar não apenas a administração, mas principalmente os pacientes. Com mais controle e planejamento, conseguimos tomar decisões mais assertivas, investir melhor e garantir um atendimento mais eficiente, humano e resolutivo”, destaca o diretor-geral da unidade, Ruy Santos.

A implantação será feita em etapas e contará com o envolvimento direto de profissionais da área administrativa, de enfermagem, farmácia, laboratório, centro cirúrgico e demais setores assistenciais. As equipes serão capacitadas para aplicar a metodologia de forma integrada e adaptada à realidade do hospital.

A iniciativa também representa um compromisso do Grupo Chavantes e da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana, com a inovação na gestão pública e a valorização dos recursos investidos. Em um cenário de crescentes desafios financeiros, a gestão de custos se mostra essencial para garantir a sustentabilidade dos serviços e ampliar o acesso da população a uma saúde de qualidade.

Com esse passo, o Hospital Municipal se alinha às melhores práticas de gestão hospitalar, adotadas por grandes instituições do país, e reafirma seu papel como referência em saúde pública.