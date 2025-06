A Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promoveu uma capacitação voltada à qualificação da equipe multiprofissional da unidade nesta segunda-feira (24). O treinamento teve como foco a instalação correta e a interpretação da cardiotocografia, exame essencial para o monitoramento da saúde fetal durante a gestação.

Ministrada pela coordenadora da maternidade e ginecologista, Dra. Tatiane Tanaka, a atividade reuniu enfermeiros e demais profissionais que atuam diretamente no cuidado com gestantes. O objetivo foi aprimorar a assistência e garantir mais segurança para mães e bebês. Além da abordagem técnica sobre o exame, que avalia batimentos cardíacos do feto e contrações uterinas, a capacitação incluiu apresentação de casos práticos e esclarecimento de dúvidas.

A coordenadora do eixo materno-infantil, Sarah Guimarães, destacou o impacto da capacitação na qualidade do atendimento. “O exame é uma ferramenta essencial para a tomada de decisões em tempo real, especialmente em gestantes de risco ou em situações que exigem vigilância contínua da vitalidade fetal. A cardiotocografia permite identificar precocemente sinais de sofrimento fetal e garantir uma resposta mais rápida e segura da equipe assistencial”, afirmou.

Além das exposições teóricas, houve momentos práticos, com demonstrações e discussão de casos clínicos, promovendo uma vivência próxima da rotina hospitalar e incentivando a troca de experiências entre os profissionais.

Educação continuada

O diretor técnico do hospital, Dr. José Carletti Júnior, reforçou a importância da educação continuada. “Capacitações como essa são fundamentais para que possamos oferecer um atendimento cada vez mais seguro, qualificado e baseado em evidências. Nosso compromisso é com a excelência no cuidado, especialmente nas áreas mais sensíveis como a materno-infantil”, disse.

A iniciativa integra as ações de aprimoramento permanente do Hospital Municipal e reforça o compromisso com um cuidado humanizado e eficiente à população.

“Garantir a segurança e o bem-estar de mães e bebês é uma prioridade absoluta para nós. Investir na qualificação contínua das equipes do Hospital Municipal reforça nosso compromisso com um atendimento cada vez mais técnico, humanizado e resolutivo. Essa capacitação é um exemplo de como a formação profissional impacta diretamente na qualidade do cuidado prestado à população”, enfatizou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

